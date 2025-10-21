Sinner spiana la strada ad Alcaraz, ma in Spagna è polemica su Ferrer: il confronto impietoso tra Carlos e Jannik in Davis

Complice l'assenza di Sinner Alcaraz potrebbe avere vita facile in Coppa Davis, ma la Spagna deve prima sbrogliare le polemiche su Ferrer per la mancata chiamata di Davidovich Fokina

Senza Jannik Sinner alle Finals di Coppa Davis Carlos Alcaraz e la Spagna sembrerebbero sulla carta non avere rivali verso la conquista dell’Insalatiera. Nonostante la positività che si respira in terra iberica verso l’appuntamento di Bologna non sono mancate però le polemiche riguardo la scelta di capitan David Ferrer di rinunciare ad Alejandro Davidovich Fokina, che ha espresso tutto il suo dispiacere per la mancata convocazione. Intanto le differente scelte di Sinner e Alcaraz hanno scatenato un’accesa polemica su Jannik, che però non trova riscontro nella realtà.

Alcaraz e la Spagna strafavoriti senza Sinner

L’assenza di Sinner a Bologna per le Finals di Coppa Davis potrebbe aver spianato la strada ad Alcaraz per la conquista della sua prima Insalatiera. Grazie soprattutto alla presenza dei due migliori giocatori al mondo infatti Italia e Spagna erano viste come le squadre nettamente favorite. Senza Jannik però gli azzurri hanno perso questo status, con gli iberici che quindi potrebbero ritrovarsi senza una vera e propria rivale, pur senza sottovalutare la Repubblica Ceca che può fare affidamento su due top-20 e la Germania che con Alexander Zverev potrebbe tornare a ruggire.

In Spagna è polemica per la mancata convocazione di Davidovich Fokina

Intanto però il capitano della squadra squadra spagnola deve fare i conti con le polemiche per la mancata convocazione di Alejandro Davidovich Fokina, teorico n°2 di Spagna e molto apprezzato dai tifosi iberici che lo avrebbero voluto al fianco di Alcaraz per difendere i loro colori, prendendosela sui social direttamente con David Ferrer, che ha invece preferito convocare al suo posto Jaume Munar e Pedro Martinez (il quale però può tornare utilissimo anche nel doppio), lasciando libero il quinto slot, aspetto che porta a pensare che qualche cambiamento potrebbe ancora essere effettuato.

Una scelta, quella di Ferrer, che ha stupito anche lo stesso Davidovich, che in un’intervista a Marca ha espresso tutto il proprio dispiacere per la non chiamata: “Ci tengo a sottolineare che è stata una scelta del capitano e la rispetto. Pensavo di meritare la convocazione, visto che ho raggiunto il mio best ranking e sono il numero 2 spagnolo, ma è andata così”.

Il confronto tra Sinner e Alcaraz in Davis

Nel frattempo le differenti scelte di Sinner e Alcaraz hanno scatenato un’infinità di polemica sull’azzurro, accusato sui social e non solo di non tenere ai colori italiani, con tanti che hanno ricordato anche le rinunce olimpiache ed esaltato invece la decisione presa da Carlos, che nel 2025 ha anche disputato più tornei e incontri rispetto a Jannik.

L’accusa di non tenere ai colori azzurri non trova però grande riscontro nella realtà. Sui social infatti molti utenti hanno fatto notare a tutti coloro che hanno attaccato Sinner che Jannik, oltre ad aver conquistato due Coppe Davis da protagonista, ha vestito molte più volte la maglia azzurra rispetto ad Alcaraz quella rossa della Spagna (19 a 8, una differenza non da poco), dimostrando che le accuse rivolte all’altoatesino siano sotto molti punti di vista infondate.