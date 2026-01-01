Sinner e Alcaraz portacolori dello “sport gentile” nel 2025: Duplantis e Karalis “si tifano”, l’abbraccio tra Palmisano e Perez

Il 2025 è stato un anno di grandi rivalità nel mondo dello sport ma anche di gesti di sportività come quelli tra i primi due tennisti al mondo, o il tifo di Kiralis per Duplantis. Lo sport mostra il suo lato gentile

Rivalità accese, parole fuori posto e qualche occasionale rissa. Spesso la competizione tira fuori il lato peggiore delle persone. Ma non sempre è così come sottolinea il quotidiano spagnolo El Pais che fa notare come Sinner e Alcaraz siano diventati i portabandiera di uno sport “gentile”.

Alcaraz e Sinner: campioni di sportività

Una delle grandi rivalità del mondo del tennis. Nel giro di un paio di anni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono diventate le figure di riferimento di uno sport che arrivava dal dominio dei Big 3. Una rivalità a suon di titoli vinti con i due che si sono spartiti equamente gli ultimi 8 slam oltre a tutta una serie di titoli. Ma a entusiasmare i tifosi è anche il loro atteggiamento in campo e fuori al punto che in molti hanno coniato per loro il nome di “Sincaraz”. Tra i due ci sono sempre sorrisi e complimenti, mai una parola di polemica, per certi versi quello che succede quando a sfidarsi erano Roger Federer e Rafa Nadal.

A evidenziare questo ruolo di portacolori dello sport gentile ci pensa il quotidiano spagnolo El Pais che scrive: “Sono i più grandi tennisti del decennio e condividono facilmente lo stesso trono. Imparano dalle loro sconfitte, sono generosi nelle vittorie e si godono anche qualche drink”.

L’abbraccio tra Palmisano e Perez

Uno dei momenti più significativi del 2025 è stato rappresentato anche da quanto avvenuto sulla pista di atletica tra l’azzurra Antonella Palmisano e la spagnola Maria Perez. La campionessa spagnola ha dimostrato il suo dominio nel mondo della marcia confermandosi campionessa mondiale nella 35 chilometri. Un autentico assolo il suo con Palmisano che ha conquistato il secondo posto con un distacco di oltre tre minuti. Ma a fare notizia è stato soprattutto il comportamento di Perez che ha aspettato sulla linea del traguardo la sua rivale e amica, le ha fatto un inchino e poi vista la grande fatica dell’azzurra dopo averla abbracciata, l’ha aiutata a togliersi le scarpe.

Il tifo di Karalis per Duplantis

Non c’è dubbio che come accaduto anche nel 2024, uno dei grandi personaggi dell’anno sia stato ancora una volta Armand Duplantis. Il saltatore svedese ha accumulato record su record anche in questa stagione conquistando anche il titolo di campione del Mondo a Tokyo. Tra le immagini più belle delle sue imprese c’è però anche il rapporto con i suoi rivali. Il greco Kiralis avrebbe di che recriminare, le sue misure spesso superiori ai 6 metri in un altro momento storico gli sarebbero valse ori (mondiali e olimpici) a ripetizione, invece si deve accontentare quando va bene della seconda piazza. Invece piuttosto che odio e rivalità, tra i saltatori c’è sempre grande rispetto e Kiralis è il primo a fare il tifo per lo svedese quando va all’assalto di un record del mondo.