Sinner, la Nike lo snobba e punta su Alcaraz per lo spot “Why do it”: lo spagnolo scelto come simbolo della Gen-Z

Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha lanciato da qualche giorno un nuovo spot che ha l’intento di invitare le nuove generazioni: ci sono LeBron James e Vinicius, l’altoatesino viene messo da parte

La Nike prova ad affrontare una nuova sfida, esortare le nuove generazioni a lanciarsi nel mondo dello sport, a inseguire i propri obiettivi e a non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà. E per farlo punta su Carlos Alcaraz, lo spagnolo che ha appena conquistato la vittoria gli US Open piuttosto che su Jannik Sinner.

L’ultimo spot della Nike

La Nike, celebre marchio di abbigliamento sportivo, è diventata famosa anche per i suoi spot televisivi e no. E dopo quasi 40 anni, almeno per il momento il famoso claim “Just Do It”, finisce in un cassetto. L’azienda americana ha infatti deciso di reinventarsi e di lanciare uno spot con uno slogan nuovo “Why Do It”, con una campagna che sembra intenzionata a parlare soprattutto alla Generazione Z, quella per intenderci cresciuta con internet, smartphone e social media, che forse non ha la stessa attrazione di quelle precedenti per il mondo dello sport.

Il nuovo slogan

“Just Do It non è solo uno slogan, ma lo spirito che vive in ogni battito del cuore dello sport. E’ la convinzione che possiamo ispirare, unire ed elevarci oltre ciò che pensavamo possibile. Con Why Do It, stiamo accendendo quella scintilla per la nuova generazione, stimolandoli a fare un passo avanti con coraggio, a confidare nel proprio potenziale e scoprire la grandezza che si rivela nel momento in cui decidono di iniziare”. Così Nicole Graham, Chief Marketing di Nike, ha spiegato questo piccolo cambio di filosofia dell’azienda americana.

Per farlo ovviamente ha puntato sugli atleti con in primo piano la leggenda LeBron James in uno spot che vede anche la presenza della cestista emergente Caitlin Clark, del calciatore brasiliano Vinicius, della skater Rayssa Leal e del giocatore di football Saquon Barkley. Per il tennis la scelta è ricaduta su Qinwen Zheng e sullo spagnolo Carlos Alcaraz.

Alcaraz o Sinner: su chi punterà Nike

La Nike continua da anni a fare incetta di talenti in quasi tutti gli sport e in particolare nel mondo del tennis dove continua ad avere una festa consistente di tutti i principali talenti. E in questo momento l’azienda dell’Oregon ha tra le mani i due principali talenti della racchetta in ambito maschile con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo poco più di un anno fa aveva rinnovato l’accordo che lo lega al brand per una cifra intorno ai 20 milioni di euro a stagione e che dovrebbe portare anche a una linea “signature” del 22enne di Murcia così come successo a Federer e Nadal.

Ma lo stesso Sinner ha un contratto che lo lega a Nike ancora per molti anni, la scelta di puntare su Alcaraz per il suo ultimo sport non è di certo legata al risultato degli US Open, ma alla “sensazione” che il tennista spagnolo sia quello che ha un maggiore appeal sulle nuove generazioni rispetto all’italiano. E chissà che la rivalità tra i due che in campo ha conquistato l’attenzione di tutti, ora non possa spostarsi anche in ambito commerciale.