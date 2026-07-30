Svelati i kit del campione azzurro e dello spagnolo per Flushing Meadows, tanti commenti sul look di entrambi: l'azzurro appare esausto, l'iberico sembra Travis Scott.

Ormai ci sono pochi dubbi, si ritroveranno – finalmente – da avversari agli US Open. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti di nuovo a battagliare per uno Slam, il più ricco dei quattro: gli US Open. Rassicuranti le immagini postate da Carlitos, che testimoniano come i suoi allenamenti siano diventati più intensi e serrati. Quanto basta per alimentare le speranze dei tifosi spagnoli, degli appassionati di tennis e dello stesso Sinner, che più volte a ribadito come l’assenza di Alcaraz sia pesante anche per lui: il suo obiettivo è quello di vincere titoli e la presenza di un rivale tanto forte per lui è fonte di stimoli e di ispirazione.

Spoiler, il kit di Jannik Sinner per gli US Open

Sui social però Alcaraz e lo stesso Sinner sono gettonatissimi anche per altro. Quasi in simultanea, sono stati diffusi – infatti – i nuovi kit da gioco che entrambi sfoggeranno a Flushing Meadows. E non sono mancate le sorprese. A cominciare dal completino bianco, simile a quello di Wimbledon ma con dettagli marroni sulle maniche e sul colletto, che Jannik indosserà nella sessione diurna a New York. Un completino griffato Nike, che dovrebbe essere sostituito per la sessione nottura da una polo rossa con gli stessi shorts. A catturare l’attenzione di moltissimi tifosi del rosso di San Candido, però, è stata soprattutto un’immagine in cui Sinner sembra avere un’improbabile “pancia”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’effetto ottico che sconcerta diversi fan di Sinner

“Quel fotografo va licenziato perché in quella prima foto sembra che Sinner abbia una pancia da birra“, scrive un fan anglofono di Sinner. “Sembra abbia un aspetto esausto“, commenta un altro fan. Chiaramente si tratta di un effetto ottico della singola immagine diffusa per l’anticipazione del lancio del kit, per molti però è impossibile non notare l’aspetto appesantito di Sinner. “Chi ha approvato la pubblicazione della prima immagine?”. E ancora: “O è la foto o è il taglio della maglietta a fargli quella bella panza“, ipotizza Paola. C’è anche chi, come Marco, ironizza: “Ammazza devo dire che snellisce”.

Novità sorprendente anche per Alcaraz: le trecce

Lancio del kit Nike anche per Carlos Alcaraz: un completo smanicato blu scuro con righe rosse. A far discutere però, nel caso del murciano, sono soprattutto le treccine nuove di zecca sfoggiate sul suo account Instagram. “Travis Alcaraz”, scrivono molti utenti notando le similitudini col look del rapper Travis Scott. “Ma dai”, un altro commento molto frequente. “Cos’è accaduto, come mai questa svolta radicale?”, si chiedono in tanti. E c’è chi ricorda le analogie col repentino cambiamento dello scorso anno, quando Carlitos si presentò agli US Open coi capelli rasati a zero. Anno nuovo, taglio nuovo.