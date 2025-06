Sinner-Alcaraz, Wilander e Ljubicic concordi: “A Wimbledon Carlos favorito”. Connors crede in Jannik e lo consiglia

Per un motivo o per un altro, Wilander e Ljubici vedono Alcaraz favorito a Wimbledon, senza però dimenticare Sinner, il quale ha ricevuto un consiglio importante da Connors

Dopo lo spettacolo offerto al Roland Garros, gli appassionati di tennis non vedono l’ora di vedere all’opera Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon e magari darsi nuovamente battaglia in finale. I due sono infatti i favoriti principali sull’erba londinese, con lo spagnolo che però sembra avere un qualcosa in più, come confermato anche dagli esperti ed ex giocatori Mats Wilander e Ivan Ljubicic, che per un motivo o per un altro hanno indicato in Carlitos l’uomo da battere ai Championships. Per Jimmy Connors invece Jannik è pronto per Wimbledon.

Wilander: “Alcaraz arriva a Wimbledon con un’atmosfera molto positiva”

Sinner o Alcaraz a Wimbledon? Mats Wilander sembra avere. Secondo il talent di Eurosport a Londra a partire favorito sarà infatti Carlos, che oltre a essere il vincitore delle ultime due edizioni si presenta al terzo slam dell’anno durante quello che è forse il suo miglior periodo di forma e non solo in carriera: “Penso che Alcaraz arrivi a Wimbledon con un’atmosfera molto positiva perché ha vinto il Roland Garros. E se non vince Wimbledon, che importa?”

Ad ascoltare le parole di Wilander si capisce comunque come il distacco tra Alcaraz e Sinner non sia certamente troppo grande, come confermato anche dall’incredibile finale del Roland Garros: “Sia Carlos che Jannik hanno le carte in regola per diventare due dei giocatori più forti di tutti i tempi. La cosa che mi fa impazzire di loro è il modo in cui interpretano il gioco. Non si tratta solo di scambiare o di andare a rete ma soprattutto di essere sempre super aggressivi. Alcaraz e Sinner stanno portando il gioco in una direzione mai vista prima”.

Ljubicic: “Sull’erba Sinner non ha lo stesso feeling di Alcaraz”

Della stessa opinione di Wilander è anche Ivan Ljubicic, che però a La Gazzetta dello Sport ha dato una visione diversa sul perché vede Alcaraz favorito: “Carlos ha tutto quello che serve per giocare bene sull’erba. Risponde bene, si muove bene, è molto potente. Ma non è una sorpresa, perché ha trovato da subito il feeling”.

Le parole di Ljubicic trovano conferma nei già quattro titoli conquistati da Alcaraz in carriera sull’erba (due Wimbledon e due Queen’s), mentre Sinner al momento ne può vantare solo uno, quello vinto ad Halle l’anno scorso: “Sulla carta Jannik dovrebbe trovarsi bene, ma non mi sembra abbia avuto lo stesso feeling di Carlos. Lo spagnolo si muove bene, ha grande equilibrio. Però Sinner, a partire dal servizio, sta crescendo anche sull’erba. È una superficie su cui, se ti piace avere tutto sotto controllo, sei meno comodo”. Jannik può comunque consolarsi col fatto di aver vinto l’unico confronto diretto tra i due sui prati dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club risalente al 2022.

Connors consiglia Sinner

Le sconfitte rimediate in finale al Roland Garros e contro Alexander Bublik ad Halle hanno spinto molti a consigliare Jannik Sinner, magari anche chi di tennis normalmente non si occupa come Andrea Scanzi. Suggerimenti che però secondo Jimmy Connors non sono utili a Sinner, al quale durante l’ultima puntata del suo podcast Advantage Connors ha consigliato in un certo senso di isolarsi un po’: “Sarebbe meglio per lui mettersi i tappi alle orecchie e non ascoltare nessuno, non leggere la stampa, non ascoltare programmi o qualsiasi cosa succeda e farsi gli affari suoi. Devi sempre tenere bene a mente chi sei, cosa sei e cosa hai da offrire, e continuare a lavorare dritto sulla sua strada. Se continui a lavorare e a impegnarti, ciò che sale può scendere, ma quel che scende rimbalza e torna su, a vincere. È normale nel tennis sia così”.

Connors si è anche poi detto positivo sul torneo che Sinner potrebbe disputare a Wimbledon: “Si passa subito all’erba dopo Parigi, è un cambiamento grande. La superficie è diversa e il movimento sul campo è diverso. Anche la palla rimbalza in modo diverso. Ho la sensazione che Sinner, con la settimana di allenamento che ha appena fatto prima dell’inizio del torneo, sarà pronto per giocare a Wimbledon. Non ho alcun dubbio”.