L'assenza di Sinner e Alcaraz ci ha mostrato il vero volto dei top player del circuito maschile, che senza coloro che hanno dominato le ultime stagioni tennistiche hanno fallito (quasi) in toto, a eccezione di Zverev

Dopo le sfavillanti due stagioni passate ci si attendeva di vedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominare nuovamente il circuito e suddividersi i quattro tornei dello slam. Una previsione disattesa per via dei guai fisici che hanno colpito i due fenomeni della racchetta e che hanno spalancato le porte agli altri top player verso un exploit fino a poco prima impensabile. A sfruttare questa enorme chance è stato però il solo Alexander Zverev, che senza i suoi due rivali ha avuto vita fin troppo facile nel conquistare i suoi primi due titoli dello Slam, evidenziando i limiti della top-10 attuale.

Dopo due anni di solo Sincaraz, il 2026 prometteva sorprese, ma ha deluso

Dopo due stagioni dominate totalmente da Sinner e Alcaraz, il 2026 si è rivelato un anno potenzialmente ricco di sorprese e di chance per tutti i top player oscurati nel recente passato da Jannik e Carlos per via degli infortuni e dei problemi fisici accusati dall’azzurro e dallo spagnolo in questa stagione. Potenzialmente però, perché in realtà queste speranze sono rimaste disilluse da tutti quelli che avrebbero potuto ergersi al ruolo di protagonista, con Zverev unica eccezione.

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Zverev, due vittorie slam arrivate troppo facilmente senza Sinner e Alcaraz

Senza Sinner e Alcaraz (o con i due non al meglio) al Roland Garros e allo US Open si è avuta infatti l’impressione che Sascha si sia ritrovato a predicare nel deserto. Zverev, che in passato negli Slam ha sempre faticato a esprimere il proprio miglior tennis, ha avuto vita fin troppo facile per la conquista dei suoi primi due Major in carriera, affrontando tra i due tornei un solo top-10, ovvero Shelton in finale a New York.

Che amarezza la top-10 di oggi

Questo perché dopo anni a lamentarsi della troppa superiorità di Sinner e Alcaraz, nel momento in cui i due fenomeni non sono stati in grado di competere o di farlo al meglio, quasi tutti i top player del circuito hanno deluso le aspettative, sprecando l’enorme chance a loro disposizione di mettersi in mostra, raccogliere l’eredità di Jannik e Carlos e realizzare un exploit fino a poco prima impensabile.

Al Roland Garros tutti i top-10 presenti, a eccezione di Felix Auger-Aliassime (quarti) e Zverev (titolo) sono infatti usciti di scena nei primi turni, perdendo contro avversari molto meno quotati di loro. Lo stesso più o meno è successo anche allo US Open, dove solo un Alcaraz a mezzo servizio (quarti), ancora una volta Zverev (titolo) e Shelton (finale) hanno raggiunto almeno i quarti di finale.

Zverev, l’unico a provarci davvero, con o senza Sinner e Alcaraz

Questi risultati ci confermano le difficoltà degli attuali top player del circuito maschile, che se prima avevano dimostrato semplicemente di non poter competere con i due extraterrestri, oggi ci hanno evidenziato quanto forse in realtà non siano proprio pronti in molti casi a reggere la pressione che il loro ruolo comporta. Una pressione che paradossalmente con Sinner e Alcaraz in campo prima forse non sentivano nemmeno, essendo quella tutte sulle spalle di Jannik e Carlos, ma che una volta che si è trasferita ha finito con lo schiacciarli.

Ovviamente c’è chi ha dimostrato di aver fatto passi avanti come Shelton, ma l’unico che davvero ha convinto in questo 2026 è stato Zverev, colui che più di tutti ha sentito la pressione sulle spalle, dimostrando però di non aver mai smesso di credere nel suo sogno slam e di voler provare a insidiare Sinner e Alcaraz, proposito che gli altri invece sembra abbiano abbandonato.