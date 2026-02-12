Sinner torna in campo a Doha, ma Cocciaretto lo “scaccia” dal centrale: Jannik si inchina alla fenice Brignone

Sinner celebra l'impresa senza precedenti di Brignone a Milano Cortina e continua i suoi allenamenti a Doha per preparare la sfida ad Alcaraz, nonostante l'interruzione e lo "sfratto" di Cocciaretto ai suoi danni.

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo il deludente (solo per uno come lui) Australian Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo all’ATP 500 di Doha, dove ha già iniziato a preparare la sfida al rivale Carlos Alcaraz. Insomma, la parola d’ordine al momento per il n°2 al mondo è “ripartire”, e dai Giochi Invernali di Milano Cortina – che l’altoatesino non si perde per nulla al mondo – arriva l’ispirazione migliore, quella della fenice Federica Brignone, celebrata distanza da Sinner.

Sinner, a Doha si rinnova la sfida con Alcaraz

All’Australian Open molti si attendevano di vedere l’ennesimo atto della rivalità tra Sinner e Alcaraz nell’atto conclusivo. Purtroppo però la striscia di finali consecutive a livello slam tra gli attuali dominatori del tennis maschile si è fermata a tre, con Jannik che si è fatto sorprendere in semifinale dall’infinito Novak Djokovic, bravo a sfruttare le incertezze dell’azzurro nei punti chiave.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A distanza di tre settimane però potrebbe esserci il primo contro tra Sinner e Alcaraz nel 2026. I due fenomeni della racchetta saranno infatti impegnati all’ATP 500 di Doha dove potrebbero (e dovrebbero a meno di clamorose sorprese) affrontarsi in finale per contendersi il titolo e punti importanti anche in chiave classifica.

Cocciaretto “sfratta” Sinner dal campo centrale

Se Alcaraz ha momentaneamente sospeso la preparazione per fare visita alle scuderie della Formula 1 in occasione dei test in Bahrain, Sinner – che pure è un grande appassionato di motori, oltre a essere ambassador proprio della F1 – ha deciso di rimanere a Doha per una seconda giornata di allenamenti in vista dell’esordio che avverrà nei primi giorni della prossima settimana.

Per prepararsi al meglio Jannik aveva prenotato una sessione di allenamento sul centrale per testare il campo dove, quasi certamente, disputerà tutti i propri incontri. Sessione di allenamento che però è stata interrotta dopo un’ora dalla sua connazionale Elisabetta Cocciaretto, che lo ha “sfrattato” per prepararsi in vista del match, poi perso con il risultato di 7-5 6-4, contro Jelena Ostapenko che valeva l’accesso alle semifinali del WTA 1000 di Doha che sta andando in scena in questi giorni. Come dicevamo però l’allenamento è stato però solo interrotto e non concluso, dato che Sinner si è poi spostato su un campo secondario per continuare la sua preparazione.

Sinner celebra Brignone

In questi giorni però si sta tenendo uno degli eventi sportivi più importanti della stagione che non lascia indifferente nemmeno Sinner, il quale – da grande appassionato di sci – infatti cerca di non perdersi gli appuntamenti clou delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, come il supergigante che ha visto trionfare un’eroica Brignone a distanza di soli 10 mesi dal traumatico infortunio rimediato agli assoluti italiani.

Un’impresa, quella di Federica, che avrà certamente ispirato per la sua ripartenza Sinner (non paragonabile a quella della Tigre di La Salle, ma comunque una ripartenza dopo una delusione) che ha poi celebrato Brignone a La Gazzetta dello Sport: “È una fenomena. Dopo tutto quello che ha passato, riuscire a tornare e raggiungere questo risultato è qualcosa di straordinario”.