La notizia dell'allenamento interrotto poco dopo l'inizio da Sinner ha alimentato l'allarme sulle condizioni di Jannik, che a distanza di due mesi dal sorgere dell'infortunio al ginocchio sembra non aver fatto grandi passi in avanti

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Dopo una lunga attesa alla fine Jannik Sinner ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Shanghai, saltando così dopo la stagione sul cemento nordamericano anche tutta la tournée asiatica. Un ritiro, il quarto consecutivo, che insieme alla quasi totale assenza di informazioni diffuse dal team sull’infortunio del numero 1 che hanno fatto scattare nuovamente l’allarme sulle condizioni di Sinner, un allarme diventato ancora più rumoroso dopo le rivelazioni di Marca, secondo cui Jannik sarebbe stato costretto a interrompere gli ultimi allenamento dopo solamente dieci minuti.

Sinner si ritira anche da Shanghai, superata l’assenza per il caso clostebol

La notizia che nessun tifoso e appassionato di tennis voleva ricevere, ma che purtroppo era nell’aria dopo la decisione di Sinner di fare tappa a Lione per un incontro specialistico, alla fine è arrivata, con Jannik che ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Shanghai. Per l’azzurro si tratta del quarto torneo consecutivo (quinto se si conteggia Montreal, anche se la decisione di saltare il Canada potrebbe essere stata più dettata come nel 2025 dalla voglia di riposarsi dopo il trionfo di Wimbledon) saltato dopo aver rinunciato a Cincinnati, US Open e Pechino. Un filotto che allunga la sua lontananza dai campi di gioco a ben 98 giorni, più di quelli a cui o aveva obbligato la sospensione per il caso clostebol, rendendolo il periodo di inattività più lungo della carriera di Sinner.

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La rivelazione dalla Spagna che fa scattare l’allarme

Vista la quasi totale assenza di informazioni dirette dal parte del team di Jannik sulle sue condizioni, non si ha nessuna certezza (ma neanche qualche ipotesi attendibile) su quando Sinner potrebbe fare il suo ritorno in campo. Teoricamente la prima occasione buona sarebbe il Six Kings Slam di Riad che inizierà il prossimo 21 ottobre e dove Jannik si potrebbe testare in un ambiente competitivo ma non ufficiale (oltre a incassare una bella cifra).

Il rischio però che la sua assenza si protragga ulteriormente appare oggi più concreto che mai, viste anche le rivelazioni provenienti da Marca riguardo i nuovi allenamenti interrotti da Sinner appena poco dopo l’inizio della sessione: “Nei suoi tentativi di tornare ad allenarsi a Monte Carlo, è stato costretto a interrompere le sessioni di allenamento dopo soli 10 minuti”.

Dopo due mesi Jannik è ancora al punto di partenza

La notizia dell’allenamento interrotto da Sinner ci riporta con la memoria a circa due mesi, all’inizio della telenovela dell’infortunio al ginocchio, quando Jannik fu costretto a interrompere una sessione per il dolore, a iniziare il suo giro di visite e poi a sospendere totalmente gli allenamenti sul campo per dedicarsi al recupero e alla fisioterapia al J Medical, dando la sensazione che dopo due mesi sia – purtroppo – cambiato molto poco e che dell’infortunio forse non conoscano ancora bene l’entità nemmeno i diretti interessati, tanto che con l’avvicinarsi della fine della stagione non si sa ancora se l’azzurro sarà costretto o meno a sottoporsi a un’operazione per provare a scacciare definitivamente il dolore al ginocchio.