Sinner si allena, allarme rientrato: quando l’esordio. Jannik teme Fils e avverte: “Non ho mai giocato bene a Madrid”

Definita la data dell'esordio a Madrid di Sinner, che nel frattempo scaccia i timori sulle sue condizioni, ma rivela di temere Fils e ricorda come in Spagna abbia sempre faticato

Dopo la serata di svago alla cerimonia dei Laureus Awards Jannik Sinner è tornato subito a concentrarsi sul tennis giocato in vista del suo esordio al Masters 1000 di Madrid, dove cerca il primo exploit in carriera nel torneo per realizzare un record incredibile. L’azzurro è infatti tornato subito ad allenarsi sui campi della Caja Magica, scacciando anche i timori per il fastidio accusato alla spalla sinistra.

Sinner si allena con Cerundolo, rientrato l’allarme sulla spalla

Dopo il fastidio accusato alla spalla sinistra al termine della sessione di allenamento di domenica con Thiago Augustin Tirante e il mancato allenamento di lunedì era scattato un piccolo allarme sulle condizioni di Sinner. Allarme però subito rientrato, con Jannik che dopo il giorno di pausa e dedicato alla cerimonia dei Laureus Awards è tornato subito in campo a Madrid per una sessione di allenamento tenutasi tra le 15:00 e le 16:30 con un altro argentino, Facundo Cerundolo, per prendere confidenza con le particolari condizioni di gioco della capitale spagnola, dove il numero 1 al mondo va caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessun altro prima.

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Sinner si nasconde: “Non ho mai giocato bene a Madrid”

Trovare un buon feeling con il campo sarà fondamentale per Sinner, che a Madrid non è mai andato oltre i quarti (è l’unico Masters 1000 in cui non ha ancora raggiunto la finale). Aspetto che ha evidenziato anche lo stesso Jannik, che in un’intervista a Sky Sport ha ricordato come abbia sempre faticato a esprimersi nella capitale spagnola: “Credo che le condizioni di gioco qui siano uniche. Si tratta di un’altitudine molto elevata e a volte può essere piuttosto ventoso, quindi è difficile giocare, ma credo che ogni stile di gioco e ogni peculiarità, in ogni torneo, possano essermi d’aiuto. Sto cercando di migliorare come giocatrice e questo torneo potrebbe essere uno dei più impegnativi, per certi aspetti e a seconda dell’avversaria, ma bisogna sapersi adattare. Non ho mai giocato bene qui, quindi vedremo come andrà quest’anno”.

Senza Alcaraz e Djokovic sarà Fils il rivale di Sinner? Jannik: “Sta giocando benissimo”

Senza Carlos Alcaraz e Novak Djokovic Sinner è però senza dubbio il favorito principale per la conquista del titolo. Questo però non significa che la strada verso la vittoria sarà facile. L’assenza dello spagnolo e del serbo spiana la strada infatti anche ad altri giocatori, consapevoli di avere una ghiotta chance di fare bene. Tra questi c’è certamente Arthur Fils, reduce dal successo all’ATP 500 di Barcellona e che lo stesso Jannik ha indicato come uno dei giocatori da temere e tenere d’occhio:

“Sta giocando un tennis incredibile, è molto concentrato su ciò che deve fare ed è fisicamente fortissimo. Sta dimostrando anche grande costanza. Ha vinto sul cemento, sulla terra battuta e ora ha conquistato il titolo a Barcellona, il che dovrebbe dargli molta fiducia per fare bene anche qui, soprattutto ora che si avvicinano anche Roma e Parigi, con il pubblico francese a sostenerlo. È sicuramente un giocatore da tenere d’occhio”.

Quando debutterà Sinner a Madrid

Intanto a Madrid è stato definito il programma dei vari turni, compreso quello del debutto di Sinner. L’esordio di Jannik nel Masters 1000 spagnolo è in programma per venerdì 24 aprile (l’orario si scoprirà invece solamente giovedì), il che significa che – in caso dovesse fare strada nel torneo – scenderebbe poi in campo la domenica successiva e, a seguire, martedì 28, mercoledì’ 29, venerdì 1 maggio e domenica 3. Ancora da vedere chi sarà invece il suo avversario, che verrà decretato da un primo turno tra giocatori provenienti dalle qualificazioni.