Sinner non lascia nulla al caso: allenamento intenso ricordando l’ultimo ko. Bonzi il primo ostacolo a Madrid

Dopo la sessione con Cerundolo Sinner ha disputato un set di allenamento contro Mensik per prepararsi al meglio all'esordio al Masters 1000 di Madrid, dove affronterà Bonzi

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Si sa, Jannik Sinner è un perfezionista, uno di quelli che non si sente mai “completo”, ma che fa del continuo lavoro e della voglia di migliorare un proprio mantra, indipendentemente da quante vittorie o titoli abbia ottenuto anche nel recente passato. Ecco dunque che dopo il lunedì di riposo l’azzurro ha intensificato la propria preparazione, sottoponendosi anche a due set di allenamento contro avversari di primo piano, sfidando prima Francisco Cerundolo e poi Jakub Mensik, l’ultimo giocatore in grado di batterlo. Svelato intanto anche chi sarà l’avversario del numero 1 all’esordio al Masters 1000 di Madrid.

Sinner, oggi allenamento intenso con Mensik

A Madrid Sinner vuole dare seguito ai recenti e incredibili trionfi per andare a caccia di un incredibile record. Nonostante l’enorme fiducia derivata dai successi dell’ultimo mese e mezzo durante il quale ha conquistato 17 vittorie consecutive che gli sono valsi i titoli ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, Jannik è consapevole del fatto che nel tennis tutto può cambiare rapidamente e che può bastare una giornata storta per interrompere questa incredibile striscia, il tutto considerando anche le difficoltà che lo hanno sempre accompagnato a Madrid (come lui stesso ci ha tenuto a ricordare).

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Sinner sta infatti sfruttando questi giorni che precedono il suo esordio nella capitale spagnola per prepararsi al meglio ed entrare in confidenza con le particolari condizioni dei campi di Madrid, e per farlo si sta confrontando con altri ottimi giocatori per simulare il più possibile un match reale. Dopo aver sfidato in un set di allenamento il semifinalista della passata stagione Francisco Cerundolo, l’azzurro oggi ha affrontato l’ostico Jakub Mensik, l’ultimo giocatore in grado di batterlo in un torneo ufficiale.

Sinner, segnali convincenti dagli allenamenti con Cerundolo e Mensik

Due set di allenamento intensi e che hanno dato risposte molto positive a Sinner. Sia contro l’argentino che contro il ceco Jannik è apparso in grande forma e per nulla stanco o affaticato nonostante il tour de force dal quale è reduce. Dopo aver battuto 6-3 Cerundolo, l’azzurro ha infatti avuto la meglio anche su Mensik vincendo il set per 6-4, mostrando anche un ottimo rendimento al servizio, soprattutto nei momenti decisivi (non certo una novità).

L’avversario di Sinner all’esordio a Madrid

Intanto dal primo turno di Madrid è uscito anche l’avversario di Sinner, che all’esordio dovrà vedersela – come a Montecarlo – contro un giocatore francese. Benjamin Bonzi ha infatti battuto in rimonta Titouan Droguet al termine di un derby combattutissimo e terminato con il risultato di 6-7 7-6 6-4. Quella di Madrid sarà la quarta sfida tra Bonzi e Jannik, che ha vinto tutti e tre i precedenti.