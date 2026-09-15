Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo insieme a un nuovo allievo del suo ex coach Riccardo Piatti in vista dei tanti impegni che lo attendono da qui a fine stagione per rimanere numero 1 davanti a Zverev

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Dopo le settimane trascorse a Torino per terminare le terapie e la riabilitazione al J Medical per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio al ginocchio destro che lo ha obbligato a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano, Jannik Sinner è tornato finalmente a casa sua a Montecarlo per il primo allenamento in campo. Una buona notizia in vista del suo ritorno alle competizioni ufficiali che dovrebbe avvenire già a partire dall’ATP 500 di Pechino, primo torneo dell’intenso tour de force a cui l’azzurro sarà chiamato per mantenere il numero 1 e non farsi superare da Alexander Zverev.

Sinner torna in campo, primo allenamento a Montecarlo

Concluse le cure e la riabilitazione al J Medical per mettersi alle spalle l’infortunio al ginocchio destro Sinner è potuto tornare a casa nella sua Montecarlo, dove già nella giornata di ieri lunedì 14 settembre è tornato subito in campo per il suo primo allenamento dopo a distanza di oltre due settimane dall’ultimo. Per l’occasione l’azzurro si è allenato il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo dell’accademia del suo ex allenatore, la Piatti Tennis Center.

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Il tour de force al quale sarà chiamato Sinner

Tornato ad allenarsi ora l’obiettivo di Sinner è quello di ritrovare la miglior condizione il prima possibile in vista del ritorno in campo che dovrebbe avvenire in occasione dell’ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, primo di una serie di appuntamenti che obbligheranno Jannik a un altro tour de force in questo finale di stagione. L’obiettivo dell’azzurro è infatti quello di chiudere l’anno al n°1, impresa che fino a un mese fa sembrava quasi scontato raggiungere ma che l’infortunio al ginocchio ha complicato parecchio.

Sinner infatti ora deve guardarsi le spalle da Zverev, che grazie al successo allo US Open è ora diventato più che una semplice minaccia per l’azzurro. Jannik infatti dovrà conquistare almeno più di 700 punti rispetto al tedesco per chiudere l’anno in vetta alla classifica e per riuscirci sarà chiamato a prendere parte a praticamente tutti i tornei importanti che rimangono in calendario, quindi due ATP 500, due Masters 1000 e le ATP Finals. A questi si aggiunge anche la ricca esibizione del Six King Slam alla quale ha già confermato che parteciperà ed eventualmente, ma questa è un’eventualità al momento ancora molto remota, anche alle Finals della Coppa Davis, per un totale di 6/7 tornei da giocare tra ottobre e novembre. Questo il possibile calendario di Sinner:

ATP 500 Pechino: 30 settembre – 6 ottobre

Masters 1000 Shanghai: 7-18 ottobre

Six Kings Slam: 21-24 ottobre

ATP 500 Vienna: 26 ottobre – 1 novembre

Masters 1000 Parigi: 2-8 novembre

ATP Finals: 15-22 novembre

Finals di Coppa Davis: 24-29 novembre

Zverev può diventare numero 1 già a Shanghai

Anche il fatto di voler tornare già a Pechino è una scelta quasi obbligata – oltre che motivata dalla voglia di tornare a giocare e a competere – per cercare di non subire il sorpasso da Zverev, che già in Cina potrebbe diventare numero 1. Qualora infatti Sinner non giocasse a Pechino perderebbe i 500 punti del titolo vinto l’anno scorso, facilitando il compito a Sascha, che vincendo nella capitale cinese e a Shanghai potrebbe già superare Jannik, a patto però che quest’ultimo praticamente non conquisti punti in entrambi i tornei.