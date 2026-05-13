Sinner, l’allenamento vista quarti e il bel gesto per Ruud e Khachanov. Rublev: “Jannik si avvicina alla sconfitta”

Giornata di allenamenti in vista dei quarti di finale per Sinner, che ha scambiato con Ruud al fianco di Khachanov per prepararsi alla sfida con Rublev, che ironizza sulla striscia di vittorie di Jannik

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Vigilia di quarti di finale degli Internazionali d’Italia per Jannik Sinner, che dopo la bella vittoria su Andrea Pellegrino è tornato oggi ad allenarsi, condividendo prima il campo con Casper Ruud e Karen Khachanov prima della loro sfida a Roma e poi con Tomas Etcheverry. Intanto il suo prossimo avversario, Andrey Rublev, scherza sulla striscia di vittorie dell’altoatesino augurandosi che ogni vittoria lo abbia avvicinato alla sconfitta.

L’allenamento e il bel gesto di Sinner per Ruud e Khachanov

Giornata di riposo, si fa per dire, per Sinner, che dopo la vittoria di ieri contro Pellegrino oggi è sceso in campo per una sessione di allenamento in vista del quarto di finale in programma giovedì 14 maggio contro Rublev. L’azzurro si è anche reso protagonista di un bel gesto condividendo il campo il solito campo numero 5 con Khachanov e Ruud – con il quale ha scambiato ad alta intensità e senza praticamente mai commettere un errore non forzato -, che di lì a poco si sarebbero affrontati nello Stadio Centrale per il loro quarto di finale. Jannik ha poi proseguito il suo allenamento scambiando con Etcheverry, col quale ha preparato la sfida a Rublev, focalizzandosi parecchio anche sul gioco di volo.

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L’onestà di Rublev che poi scherza su Sinner

A proposito della sfida contro Sinner, Rublev a Tennis Channel si è dimostrato estremamente onesto, ammettendo che – per quanto sia sempre affascinante confrontarsi con Jannik – avrebbe preferito affrontare un altro rivale: “Non sono entusiasta di affrontarlo, ma neanche dispiaciuto. Sto bene. Se mi chiedi se preferirei giocare contro qualcun altro, certo che preferirei affrontare qualcun altro. Però, se mi chiedi se mi piacerebbe mettermi alla prova contro Jannik, allora sì. Mi piace sfidare Jannik”.

Il russo ha poi scherzato sull’incredibile striscia di vittorie di Sinner, che per forza di cose prima o poi dovrà giungere al termine, che a ogni vittoria di Jannik si avvicina sempre più stando a Rublev: “Quanti Masters ha già vinto consecutivamente? Cinque? Quante sono, più di 20 partite vinte di fila? Beh, si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince e più si avvicina”.

Quando e dove vedere il quarto di finale contro Rublev

Salvo sorprese dovrebbe essere quasi ufficiale anche l’orario della sfida tra Sinner e Rublev, che dovrebbe tenersi nella sessione diurna dello Stadio Centrale di giovedì 14 maggio, con il programma che avrà inizio alle 13. A far optare il torneo per quell’orario potrebbe essere proprio la preferenza di Sinner verso le condizioni del campo durante il giorno rispetto a quelle della sera (quando diventa molto più lento). Il match tra Jannik e Andrey sarà trasmesso da Sky Sport e in chiaro su Tv8 e sarà disponibile in streaming su Now e il sito tv8.it.