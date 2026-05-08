Sinner, allenamento a Roma con Cobolli e uno spettatore a sorpresa: la mossa di Jannik per battere Alcaraz a Wimbledon

Primo allenamento intenso agli Internazionali d'Italia per Sinner, che si è preparato con Cobolli per la sfida con Ofner. Intanto svelata una sorprendente novità riguardo la programmazione di Jannik

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Vigilia di primo match agli Internazionali d’Italia per Jannik Sinner, che dopo aver testato per la prima volta i campi nella giornata di giovedì, oggi venerdì 8 maggio ha sostenuto un’intensa sessione di allenamento al Foro Italico insieme a Flavio Cobolli per prepararsi al meglio alla sfida contro Sebastian Ofner. Intanto emergono novità sulla programmazione dell’altoatesino, che dopo il Roland Garros potrebbe prendersi una pausa e tornare in campo direttamente a Wimbledon.

Prima allenamento intenso per Sinner a Roma: Hanspeter spettatore in terrazza

Se la sessione di ieri era stata utile più che altro per testare i campi del Foro Italico e provare gli spostamenti, quella di oggi contro Cobolli è stata la prima vera seduta di allenamento a Roma per Sinner. Davanti a un folto pubblico i due azzurri hanno scambiato a ritmi intensi per circa un’ora e mezza durante la quale hanno disputato anche un set terminato al tie-break.

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A seguire l’allenamento era presente anche il papà di Jannik Hanspeter, che ha seguito tutto l’allenamento del figlio e di Cobolli, che poi hanno lasciato il campo al loro connazionale Lorenzo Musetti, in campo per l’ultima sessione prima del suo debutto contro Giovanni Mpetshi Perricard che si terrà nella serata di oggi venerdì 8 maggio.

Domani l’esordio di Sinner con Ofner

Sia per quanto riguarda Cobolli che Sinner, le sensazioni dopo l’allenamento di oggi sono state positive e lasciano ben sperare in vista dei loro esordi di sabato. Nonostante abbia testato poco i campi del Foro Italico infatti Jannik, che in precedenza aveva giustamente deciso di prendersi qualche giorno di riposo dopo il titolo di Madrid, è apparso subito a suo agio sulla terra di Roma in vista del debutto in programma alle 19 contro Sebastian Ofner.

Sinner, dopo il Roland Garros nessun torneo fino a Wimbledon

Intanto sono emerse interessanti novità sulla programmazione di Sinner, che a sorpresa potrebbe rinunciare a un torneo al quale ha sempre preso parte nelle ultime tre stagioni. Il nome di Jannik non appare infatti nell’entry list dell’ATP 500 di Halle, sfruttato in passato dall’azzurro per prendere confidenza con l’erba in vista di Wimbledon. Una scelta che in realtà però non sorprende più di tanto e che appare la logica conseguenza dell’estenuante tour de force al quale si è sottoposto da inizio marzo e che terminerà solamente con la fine del Roland Garros, con Sinner che sfrutterà per periodo di pausa per recuperare energie e arrivare pronto per i Championships, dove potrebbe tornare ad affrontare il suo rivale Carlos Alcaraz.