Sinner non intende aspettare, missione rientro a Wimbledon. Serena Williams, indizio da Londra sulla wild card

Sinner scalpita a Londra, dove è già sceso in campo per allenarsi sui prati dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club per l'esordio a Wimbledon. Intanto dai Championships arriva un indizio sul possibile ritorno in campo in singolare di Serena Williams

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A distanza di quasi un mese dalla sua ultima partita, coincisa con la cocente delusione al Roland Garros, Jannik Sinner farà il suo ritorno in campo a Wimbledon, dove l’azzurro è già arrivato per allenarsi sui prati londinesi in vista del debutto che avverrà lunedì 29 giugno. Insieme al numero 1 ATP ai Championships si è rivista anche Serena Williams, che ha lasciato qualche indizio verso il suo ritorno in singolare all’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Sinner scalpita, primo allenamento a Wimbledon e visita al centre court

Dopo le sessioni di allenamento sul cemento a Montecarlo e gli eventi mondani come il matrimonio dell’amico Mondo Duplantis, per Sinner è arrivato il momento di saggiare l’erba in vista del suo ritorno in campo a Wimbledon, che avverrà lunedì 29 giugno alle 14 sul campo centrale che inaugurerà lui per il tabellone maschile essendo il campione in carica.

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Per farsi trovare il più pronto possibile Jannik si è già recato a Londra nella giornata di giovedì 18 giugno e ha già sostenuto i primi allenamenti sui prati dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club come mostrato in vari video apparsi sugli account social di Wimbledon. Per Sinner c’è stato anche tempo per una visita turistica sul Centre Court, che ha voluto immortalare nonostante ormai lo conosca come le sue tasche.

Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon

Insieme a Sinner a Wimbledon è già arrivata anche la giocatrice più chiacchierata del momento, ovvero Serena Williams, che dopo essere rientrata nel circuito si appresta a fare il suo ritorno in coppia con la sorella Venus anche ai Championship, dove non gioca dal 2022 e non vince una partita dal 2019, quando raggiunse la finale poi persa contro Simona Halep.

Indizio social sul rientro in singolare?

Le immagini ritraenti la Williams mentre si allena hanno però riacceso la speranza di rivederla all’opera anche in singolare – magari già a Wimbledon, dove rimane da assegnare l’ultima wild card per il singolare femminile – come sottolineato anche dall’ex n°1 WTA Kim Clijsters durante una puntata del suo podcast Love All: “Sembra che stia provando ad allenarsi nel singolo o almeno a muoversi di più a bordo campo, il che è fantastico da vedere. È divertente e sono entusiasta di vedere fin dove riuscirà a spingersi con questa seconda o forse terza carriera che sta intraprendendo. Quindi è davvero molto interessante e vedremo se questa wild card le andrà o meno”.