David Ferrer lascia la panchina della Spagna e i media iberici lo vedono tra Sinner e Jodar, Panatta invece punta sul suo vecchio compagno di doppio: “Gli darebbe una grande mano”

Tempo di recuperare per Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha chiuso il suo 2026 a causa di un problema al ginocchio, ora è alle prese con le cure ma anche con le decisioni che riguardano il suo futuro a cominciare dalla scelta di un allenatore che potrebbe prendere il posto di Darren Cahill, nel caso di un addio. Dalla Spagna, dopo Ferrero, arriva a una nuova candidatura. Mentre Adriano Panatta lancia un’idea sorprendente.

Panatta candida Bertolucci

L’addio di Darren Cahill potrebbe essere molto vicino, anche se sull’argomento non filtra niente dall’ambiente di Jannik Sinner. Una soluzione “interna” o quasi è invece quella che propone alla Domenica Sportiva, Adriano Panatta: “Non sono nella testa di Cahill, però penso che sia un po’ stanco. La vita da coach è veramente fatica, è quasi un sacerdozio in cui sei completamente dedicato al tuo giocatore, alla sua famiglia, alla sua salute. E per uno che vive in Australia come Cahill non deve essere facile. Chi al suo posto? Io dico Paolo Bertolucci perché capisce molto di tennis e secondo me potrebbe dargli una grande mano ma non so se possa succedere”.

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La smentita a Pegula e Keys

Nei giorni scorsi il passato da sciatore di Jannik Sinner è stato al centro di una nuova discussione. Secondo due delle principali giocatrici del circuito femminile, Jessica Pegula e Madison Keys, a procurare l’infortunio al numero 1 del mondo sarebbe stato il suo modo di muoversi in campo, mutuato proprio dallo sci. Panatta invece smentisce questa teoria: “L’ho detto anche in passato, secondo me il suo passato da sciatore gli dà un grande vantaggio perché ha l’appoggio esterno quando rincorre la palla, è molto bravo a spingere con la gamba d’appoggio esterna e a tornare. Non credo che sia stato questo che gli ha procurato l’infortunio, per me invece ha un vantaggio che si porta dietro. Le sue condizioni? E’ tutto avvolto dal mistero, non ne sappiamo molto ma spero che possa tornare in forma per gli Australian Open”.

Sinner, l’ultima candidatura dalla Spagna

La Coppa Davis 2026 sarà l’ultima che vedrà David Ferrer sulla panchina della Spagna. La decisione è stata presa da tempo ma ora arriva la conferma che dal 1 gennaio a sostituirlo ci sarà Marc Lopez. Il nuovo capitano azzurro vanta una grande esperienza nel circuito dopo essere stato parte del team di Nadal e aver seguito per un breve periodo Feliciano Lopez. In Italia è conosciuto anche per la sua collaborazione con Jasmine Paolini. Dal canto suo Ferrer sarà libero di cominciare una nuova esperienza, nel suo passato c’è stata una breve collaborazione con Zverev e ora sogna di fare il grande salto con un big del circuito. Dalla Spagna emergono le prime voci che lo associano a Rafa Jodar e a Paula Badosa, ma i media iberici non escludono anche una possibile collaborazione con Jannik Sinner.