Sinner fatica più con l’intervista che con Altmaier: c’entra Laila Hasanovic. Il derby con Cobolli può riaccendere la polemica

Un’ora di gioco e un dominio impressionante quello di Jannik Sinner. Dopo due giorni di polemiche, il numero 2 del mondo risponde a modo suo, sul campo e mettendo in mostra una prestazione che conferma, ovemai ce ne fosse il bisogno, di essere uno dei tennisti più forti al mondo. Nel match di sedicesimi di finale nell’ATP Vienna, il tedesco Altamier appare quasi scoraggiato contro l’azzurro.

Sinner spietato contro Altmaier

Due giorni di polemiche furiose, la decisione di Jannik Sinner di rifiutare la convocazione per la Final Eight di Coppa Davis ha alzato un polverone senza precedenti in Italia. Il numero 2 del mondo è finito nel mirino dei giornalisti, dei politici e anche del Codacons che ha richiesto a gran voce la cancellazione di tutte le onorificenze che gli sono state conferite. E chissà che qualcosa sia comunque arrivato al campione altoatesino, che in passato ha dimostrato di non prestare particolare interesse a quello che si dice su di lui ma che in questa circostanza è sembrato un po’ più rabbioso e determinato del solito.

In ogni caso a farne le spese è stato il tedesco Altmaier, preso letteralmente a pallate per un’ora di gioco, incapace di trovare qualsiasi soluzioni a un Sinner capace di tirare fuori vincenti da ogni parte del campo.

Sinner-Altmaier: le emozioni del match

La fatica di Jannik ai microfoni

Non manca la consueta intervista a fine partita, la prima domanda è ovviamente riferita al match contro il tedesco Altmaier: “Nel primo set funzionava tutto benissimo. Non ho sbagliato nulla ma poi bisogna essere sempre molto attenti soprattutto se il tuo avversario comincia a servire bene diventa pericoloso. Lui ha provato a fare qualcosa di diverso ma oggi mi sentivo davvero molto bene”.

I guai (si fa per dire) cominciamo quando arriva la domanda sull’angolo del numero 2 del mondo. Sky rivela che in Austria c’è anche la fidanzata Laila Hasanovic, mentre il giornalista un po’ maliziosamente chiede: “C’è un po’ di nervosismo nel giocare di fronte alla tua famiglia o ad altri che ti hanno seguito oggi?”. Sinner è costretto al dribbling ed evita in maniera prodigiosa la domanda: “Mia mamma è nervosa quando guarda le partite, non so se era nel box. Mio padre ha seguito il match mentre mio fratello non è qui. Forse verrà a Torino. So quanto sacrifici hanno fatto ed è bello averli al mio fianco”. Su Laila sorvola senza neanche pensarci.

Il derby con Cobolli

Negli ottavi di finale di Vienna ora Jannik Sinner si troverà ad affrontare un derby italiano grazie alla bella vittoria conquistata da Flavio Cobolli contro il ceco Machac, in un match per nulla semplice. Il romano sarà uno dei rappresentanti azzurri nelle finali di Coppa Davis, porta entusiasmo e anche la crescita di una stagione che lo ha visto spesso ottimo protagonista. Ma il derby che andrà in scena domani potrebbe riaccendere le polemiche proprio sulla mancata presenza di Sinner a Bologna. Il match di domani dimostrerà se e quanta distanza c’è in questo momento tra il numero 2 del mondo e il resto della squadra azzurra, una vittoria schiacciante contro il romano potrebbe far scattare gli allarmi per la Davis.