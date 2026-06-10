Sinner, buon anniversario: l’ATP celebra Jannik e la sua scalata al numero 1 nel 2024, ma Jodar lo snobba

Esattamente due anni fa Sinner diventava per la prima volta numero 1 ATP e oggi, in occasione dell'anniversario, l'ATP ha deciso di celebrare la scalata di Jannik al tennis mondiale

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Obiettivo dimenticare e ripartire dopo il deludente Roland Garros per Jannik Sinner. E quale miglior modo per mettersi alle spalle quanto successo a Parigi se non festeggiare l’anniversario della sua scalata al numero 1 avvenuta nel 2024 e celebrata anche dall’ATP. Il dominio imposta sul circuito nel corso delle ultime due stagioni non è però bastato all’azzurro per fare breccia in Rafael Jodar, che nel costruire il tennista perfetto non ha menzionato Sinner.

L’ATP celebra la scalata di Sinner

Esattamente due anni fa Sinner raggiungeva per la prima volta in carriera la vetta del ranking ATP. Un traguardo incredibile, nato da una scalata e celebrata in occasione dell’anniversario di questo importante riconoscimento anche dall’ATP, che ne ha ripercorso le tappe partendo dalla conquista del suo primo Masters 1000 in Canada nel 2023, passando per le prime vittorie sull’allora bestia nera Daniil Medvedev, i titoli ai 500 di Pechino e Vienna e la prima finale alle ATP Finals, fino alla conquista del primo slam e del Masters di Miami nel 2024.

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I numeri di Sinner da n°1 ATP

Dall’inizio del suo regno Sinner si è subito stabilito come dominatore del circuito. Dal 10 giugno 2024 Jannik ha infatti conquistato 16 dei suoi 29 titoli totali – tra cui tre ATP 500, otto Masters 1000, due ATP Finals e tre Slam -, il tutto in soli 28 tornei disputati. Numeri impressionanti, che gli hanno permesso di rimanere al numero 1 ATP per un anno consecutivo e in vetta alla classifica per un totale di 75 settimane sulle 105 totali (l’unico in gradi di scalzarlo è stato Carlos Alcaraz).

Jodar costruisce il suo tennista perfetto: c’è Alcaraz ma manca Sinner

Questo dominio imposto sul resto del circuito non è però bastato a convincere Jodar a inserire l’attuale numero 1 del mondo nel proprio tennista perfetto. Nessun colpo di Sinner è infatti stato scelto da Rafa, che a margine della cerimonia del premio ADN MARCA ha costruito il suo giocatore ideale scegliendo per il servizio John Isner, per il dritto Alcaraz, per il rovescio Djokovic, per la mentalità Rafa Nadal e per lo stile Roger Federer.