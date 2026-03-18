Miami, Sinner sente aria di Formula 1: messaggio ad Antonelli e spinta alla Ferrari. Caos maltempo, programma stravolto

Il torneo di Miami si gioca nello stesso spazio che ospita anche la Formula 1 e Sinner torna a parlare della vittoria del pilota bolognese nel GP di Cina. L’ammissione di Draper: “Jannik e Alcaraz ti costringono a cambiare”

Jannik Sinner alla conquista di Miami. Dopo aver trionfato a Indian Wells, il tennista altoatesino è già volato in Florida per dare l’assalto al secondo torneo del Sunshine Double. E l’Hard Rock Stadium riporta subito alla mente la Formula 1, Antonelli e la Ferrari, le grandi passioni di Jannik fuori dal tennis. Ma nei prossimi giorni ci sarà da tenere in considerazione anche l’effetto del maltempo sul torneo, e non per un improvviso cambio gomme.

Il messaggio per Antonelli

Dal tennis alla Formula 1 il passo è davvero breve, anche in senso logistico. Avviene a Montecarlo dove i campi di gioco non sono lontani dal circuito cittadino che ospita il GP e succede a Miami visto che l’area dell’Hard Rock Stadium e quella del Miami International Autodrome di fatto coincidono. E in uno scenario del genere il pensiero torna subito alla vittoria di Kimi Antonelli in Cina: “Quello che sta facendo Kimi è incredibile. E’ un bravissimo ragazzo e ha una grandissima famiglia alle spalle. E’ bello trovarsi qui perché siamo proprio sulla pista che ospita la F1, quindi è anche una sensazione unica, un’opportunità che non ci capita sempre. Auguro il meglio a Kimi ma ovviamente anche alla Ferrari perché possa avvicinarsi alla Mercedes”.

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Il meteo sconvolge i piani a Miami

Un’altra giornata dominata dal maltempo. Gli organizzatori del Miami Open devono fare i conti con una situazione meteorologica che sta sconvolgendo tutti i programmi e che potrebbe portare a delle modifiche anche nei prossimi giorni. Il primo impatto sul calendario degli incontri c’è già stato. La giornata di mercoledì in Florida sarebbe dovuta cominciare alle ore 11 locali ma la pioggia non ha dato tregua costringendo anche a rinviare parte del programma a giovedì. Le previsioni per i prossimi giorni però non promettono nulla di buono e il primo effetto con la chiusura del campo centrale che avrebbe dovuto ospitare il match di Fonseca è stato un segnale per nulla positivo rispetto a quello che potrebbe succedere.

L’ammissione di Draper

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz finiscono per avere un effetto su tutto il circuito al punto che i giocatori devono ripensare il loro modo di stare in campo e di approcciare le partite. E’ questo il messaggio che manda anche il britannico Jack Draper alla vigilia del torneo di Miami: “Sappiamo quello che Alcaraz e Sinner stanno facendo. Arriva un momento in cui l’unica cosa che puoi fare è quella di cambiare, non hai altre opzioni. Giocatori come Zverev e Medvedev si sono probabilmente stancati di perdere nelle fasi finali dei tornei contro avversari aggressivi, che cercano sempre di fare il punto. Penso che il tennis in questo momento sia questo: devi cercare tu di vincere, non puoi aspettare che la vittoria arrivi. Ma penso che sia bellissimo che i giocatori abbiano voglia di cambiare per provarci, c’è tanta fame di vittorie”.