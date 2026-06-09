Sinner e Antonelli, l’Italia entra nella top 100 di Time: Jannik e Kimi con Lebron e Duplantis, l’intruso è Gerry Cardinale

Non c’è nessun calciatore italiano a far capolino nella Top 100 degli sportivi più influenti. La classifica di Time premia Jannik Sinner e Kimi Antonelli, sono loro i portabandiera dello sport italiano. E c’è anche il proprietario del Milan

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner e Kimi Antonelli, tennis e formula 1, lo sport italiano ha i suoi portabandiera almeno stando alla Top 100 degli sportivi più influenti al mondo stilata da Time. Una lista che vede presenze importanti visto che conta leggende del calibro di Lebron James, di Tadej Pogacar e di Mondo Duplantis. E per l’Italia, un po’ a sorpresa, spunta Gerry Cardinale ma non per i suoi successi nel Milan.

Sinner e la rivalità con Alcaraz

La presenza in questa lista di Jannik Sinner non sorprende di certo. Il numero 1 del tennis mondiale ha avuto dei mesi incredibili e di certo quello che è successo al Roland Garros non macchiano le sue vittorie. Per Time, l’emergere del suo talento è stata una “benedizione” per il mondo del tennis che adesso può contare su un’altra grande rivalità che lo oppone a Carlos Alcaraz (anche lui presente in classifica. La rivista celebra gli ultimi successi di Sinner capace di diventare l’unico dopo Djokovic a vincere tutti i Masters 1000 e a centrare la vittoria agli Internazionali d’Italia 50 anni dopo Adriano Panatta.

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Kimi Antonelli si prende la scena

Le cinque vittorie consecutive alla sua seconda stagione in Formula 1 non potevano di certo passare inosservate. Kimi Antonelli entra di prepotenza tra gli sportivi più influenti al mondo. “Un anno fa ha passato i giorni successivi al primo podio completando i test per la maturità – si legge – Ora i compiti sono alle spalle e Antonelli non può fare a meno di vincere e di firmare nuovi record”. Le righe che descrivono il momento d’oro del pilota italiano non possono che fare un rimando ad altre due leggenda della pista come Michael Schumacher e Ayrton Senna.

Lebron, Wemby e Duplantis: la compagnia è ottima

La lista stilata da Time prevede anche delle categorie e tra le “icone” non può mancare LeBron James che a 40 anni continua a essere uno dei migliori cestiti al mondo. Tanto basket nella Top 100 che vede la presenza di Victor Wembanyama, impegnato nelle finali NBA, contro Jalen Brunson (anche lui in lista) che viene ormai considerato come il Re di New York. Spazio anche al femminile con la presenza di Caitlin Clark che ha dato una scossa a tutto il mondo della WNBA.

Tra i 100 atleti più influenti non poteva mancare Mondo Duplantis che, nonostante la sorprendente sconfitta a Stoccolma, ha macinato record su record ma neanche il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Spazio al baseball con il giapponese Shohei Ohtani e anche al mondo degli sport invernali con Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn.

L’intruso è Gerry Cardinale

Per i tifosi del Milan sarà una sorpresa ma tra i 100 uomini di sport più influenti fa la sua presenza Gerry Cardinale. “Potrebbe essere la persona più potente del mondo dello sport ma di cui non avete mai sentito parlare”, così la rivista Time presenta il proprietario rossonero che con la sua RedBird Capital ha avuto un ruolo fondamentale anche nell’acquisizione della Warner Bros da parte di Paramount. Insomma, quello che è successo in casa rossonera nelle ultime settimane non sembra interessare troppo negli Stati Uniti.