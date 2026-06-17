Sinner spaziale e favorito a Wimbledon, ma per Mouratoglou Djokovic può batterlo: Jannik si tutela dopo Parigi

Riconoscimento "spaziale" per Sinner, che intanto si prepara con un nuovo dispositivo per monitorare il glucosio in vista di Wimbledon, dove secondo Mouratoglou si presenterà come netto favorito, anche se non andranno sottovalutati Djokovic e Zverev

Obiettivo dimenticare la delusione del Roland Garros e ripartire per Jannik Sinner, che per evitare nuovi crolli ha iniziato ad allenarsi in vista di Wimbledon, dove secondo Patrick Mouratogou partirà con i favori del pronostico anche se dovrà stare attendo a Novak Djokovic e Alexander Zverev, con un dispositivo utile a tenere sotto controlli i livelli di glucosio. Intanto dall’Osservatorio di Campo Imperatore arriva la conferma del fatto che Sinner sia un giocatore spaziale.

Sinner stellare come Federer e Nadal, dedicato un asteroide a Jannik

Che Sinner sia di un altro pianeta lo sospettavamo già da tempo, ma da oggi abbiamo la certezza che è un giocatore “spaziale”. Jannik ha infatti ricevuto un nuovo riconoscimento, questa volta dal mondo scientifico, con l’Osservatorio di Campo Imperatore che – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – ha proposto il suo nome per battezzate un asteroide scoperto nel 2003 e che si trova tra Marte e Giove. Jannik diventa così il terzo tennista ad aver “conquistato” l’universo dopo Roger Federer e Rafael Nadal.

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Mouratoglou: “Sinner favorito a Wimbledon, ma occhio a Djokovic”

Intanto per Sinner si avvicina il momento del rientro in campo che avverrà a Wimbledon, dove sarà chiamato a reagire dalla delusione sofferta al Roland Garros per confermarsi dopo il titolo dell’anno scorso e vincere il primo slam del 2026. Un traguardo estremamente alla portata di Jannik secondo Mouratoglou, che in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram lo ha indicato come il netto favorito alla vittoria finale: “Sinner è il favorito assoluto per Wimbledon e credo che sia nella miglior posizione migliore per poter vincere il titolo. Sta giocando in maniera nettamente superiore agli altri e non credo che quanto sia capitato al Roland Garros possa influenzare il rendimento di Jannik. Ha vinto una serie di gare incredibili da Gennaio, poi è anche vero che essere il campione in carica aggiunge pressioni, ma ci è abituato”.

Per l’ex allenatore di Serena Williams però non bisogna sottovalutare Djokovic, che secondo Mouratoglou vista l’assenza di Alcaraz potrebbe avere – insieme a Zverev – qualche chance di vincere il titolo: “Negli ultimi dieci anni Djokovic ha perso a Wimbledon contro nessuno se non Alcaraz e Sinner, ad eccezione del 2017 quando si ritirò. Quindi ora senza Alcaraz Sinner è il chiaro favorito per Wimbledon, ma occhio a Djokovic che ha un leggero vantaggio. L’erba è probabilmente la sua superficie migliore, ci sono meno scambi lunghi e si può chiudere più velocemente, questo è molto importante per lui. Anche Zverev dopo la vittoria di Parigi ha una chance”.

Sinner si tutela dopo il Roland Garros: Jannik si allena con un dispositivo che monitora la glicemia

Intanto, se c’è qualcosa che Sinner vuole assolutamente scongiurare in vista di Wimbledon è un nuovo crollo come quello accusato al Roland Garros. Per questo motivo dopo i controlli al San Raffaele di Milano Jannik avrebbe iniziato ad allenarsi con un dispositivo Cgm, acronimo in inglese di Monitoraggio Continuo del Glucosio, che come lascia intuire il nome serve per misurare il glucosio presente nel liquido interstiziale sottocutaneo nell’arco delle 24 ore, fornendo dei dati utili per capire soprattutto come si modifica durante un allenamento intenso di circa due/tre ore che può essere assimilato a un match in quanto a sforzo fisico.