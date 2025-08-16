Sinner-Atmane a che ora si gioca e dove vedere in tv la semifinale di Cincinnati

Il match, terzo di giornata sul P&G Center Court, in diretta sabato 16 agosto sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e TennisTV. Orario previsto non prima delle 21

Sinner, a Cincinnati la semifinale è contro la sorpresa Atmane. Si affrontano due coetanei, nati nel 2001, ma con percorsi e dimensioni tennistiche agli antipodi: Jannik Sinner, numero 1 del mondo e punto di riferimento assoluto del circuito, e Terence Atmane, rivelazione francese capace di scalare quasi 60 posizioni ATP in poche settimane.

Atp Cincinnati, il cammino di Atmane

Il 23enne mancino di Boulogne-sur-Mer è arrivato in semifinale battendo Cobolli, Fritz e Rune, infilando la seconda vittoria consecutiva su un top 10. Il suo tennis è esplosivo e imprevedibile: ottima mano, dritto a sventaglio che fa male sia in cross che lungolinea, buon servizio mancino che apre il campo.

Sul cemento 2025 vanta percentuali incoraggianti: oltre il 75% di game di servizio tenuti e quasi il 40% di punti vinti in risposta sulla seconda avversaria. Atmane non si nasconde: “Penso che posso battere Sinner” ha dichiarato, forte di sette vittorie di fila in Ohio.

A che ora si gioca Sinner-Atmane

Gli orari precisi dipenderanno dal completamento delle altre partite di giornata, ma il match sarà il terzo a partire dalle 17 italiane: sul P&G Center Court andranno prima in scena i doppi Mektic-Ram contro Cash-Glaspool, poi Salisbury-Skupsi contro Musetti-Sonego e Jannik, orientativamente, non dovrebbe scendere in campo prima delle 21.

Cincinnati, il regno di Sinner

Per l’azzurro, la semifinale è un’ulteriore conferma di un’annata dominante. Sul cemento nel 2025 le sue statistiche sono impressionanti: più dell’88% di turni di battuta mantenuti, un break ottenuto ogni tre game in risposta, e una media di 1,3 ace per game di servizio.

Già in molti definiscono Jannik “la fabbrica dei bagel”, in riferimento ai numerosi 6-0 rifilati in stagione, simbolo di una superiorità che spesso lascia gli avversari del tutto a secco. In questa campagna di Cincinnati, Sinner ha mostrato solidità mentale, varietà e capacità di accelerare nei momenti chiave, neutralizzando i punti di forza degli avversari.

Sinner-Atmane, chiavi tattiche del match

Atmane dovrà sfruttare al massimo il mancino per spostare Sinner sul lato del rovescio e cercare il colpo vincente con il dritto. Il francese tende però a concedere qualche gratuito di troppo nelle fasi calde, e contro un giocatore dalla regolarità e dalla precisione del numero 1 del mondo questo può essere fatale. Per Sinner, la priorità sarà leggere presto la traiettoria del servizio mancino, aggredire la seconda e imporre il proprio ritmo da fondo, senza concedere spazio alla creatività dell’avversario.

La partita più importante, un test di gestione

La semifinale, in programma sabato 16 agosto, rappresenta per Atmane la partita più importante della carriera e per Sinner un test di gestione contro un avversario “in stato di grazia” ma privo della sua stessa esperienza nei match di alto livello. Due giocatori della stessa età, “mondi diversi” per risultati e abitudine alla pressione, ma uniti da una condizione fisica e mentale al top.

Cincinnati sarà dunque il palcoscenico di un duello che promette spettacolo: da una parte il talento cristallizzato di Sinner, dall’altra l’entusiasmo travolgente di Atmane, pronto a tentare l’impresa.

Dove vedere Sinner-Atmane in TV e streaming

La semifinale Sinner-Atmane sarà trasmessa in diretta sabato 16 agosto sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e TennisTV.