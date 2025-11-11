Sinner alle ATP Finals, Panatta batte Bertolucci nel derby in tv: la profezia sull'infortunio è clamorosa

I due amiconi, eroi della Davis vinta dall'Italia nel 1976, "rivali" in cabina di commento: il primo round è di Adriano, che "scova" in anticipo il problema di Auger-Aliassime.

Il debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, col successo in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime, ha inaugurato il suggestivo “derby” in cabina di commento tra i due eroi del trionfo dell’Italia nella Coppa Davis del 1976. I due “amiconi”, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, divisi tra un’emittente e l’altra: il primo in Rai, il secondo su Sky. Per entrambi, emozioni forti per il successo ottenuto in due set dal rosso di San Candido a spese del canadese. Una vittoria forse più sudata del previsto, almeno nel primo set, che si è deciso solo ai vantaggi e che forse è stato condizionato dal problema fisico accusato da Auger-Aliassime.

Panatta anticipa l’infortunio di Auger-Aliassime

Proprio in questo frangente, nel momento culminante del primo parziale, Panatta ha rubato la scena “accorgendosi” in anticipo del problema al polpaccio del canadese. Una sorta di profezia di ciò che sarebbe avvenuto qualche minuto più tardi, con la richiesta di medical timeout seguita alla perdita del primo set. “Adrianone” s’era accorto subito che qualcosa non andava. “Si è impuntato, ha qualche problema”, il suo commento d’istinto ancor prima che il canadesse iniziasse a toccarsi il muscolo incriminato. Poi la spiegazione: “Come ho fatto ad accorgermene? Che vi devo dire, ho l’occhio clinico. Solo quello mi è rimasto”.

Sinner, l’analisi di Panatta dopo la prima vittoria

Poi nel secondo set Auger-Aliassime è rientrato in campo senza offrire la stessa resistenza del primo, con Sinner che ha avuto vita facile. Al 7-5 della prima frazione è seguito infatti il 6-1 della seconda, che ha regalato a Jannik il primo successo nel torneo. “Jannik è stato meno Terminator del solito, non ha giocato benissimo”, l’analisi schietta di Panatta. “Secondo me ora si ferma per allenarsi dopo questa partita perché ha servito molto bene ma da fondocampo ha sbagliato troppe palle. È una serata un po’ così ma può succedere, eh. Il suo problema è che ci ha viziato troppo. Sinner stavolta ha fatto Sinner solo al servizio”.

ATP Finals, quando gioca Sinner? Mercoledì c’è Zverev

Sinner che tornerà in campo mercoledì sera, sempre alle 20.30, per sfidare Sascha Zverev nel secondo appuntamento del gruppo Bjorn Borg. A partire dalla seconda giornata, infatti, i due gironi delle Finals si sono riallineati: nei giorni pari (martedì e giovedì) quello di Alcaraz e Musetti, nei giorni dispari (mercoledì e venerdì) quello di Sinner e Zverev. Il disallineamento dei primi due giorni è stato dovuto, come è noto, ai tentennamenti di Djokovic, che solo dopo aver vinto il torneo di Atene ha comunicato ufficialmente la sua decisione di non prendere parte alla prestigiosa kermesse torinese di fine stagione.