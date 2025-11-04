Finals, effetto Sinner: Torino è già ai suoi piedi, il programma. Quando arriva Alcaraz, i piani dello spagnolo

Jannik accolto come una star nel capoluogo piemontese: arrivato in auto da Montecarlo, ha concesso selfie e autografi. Carlos ancora a El Palmar dopo il flop parigino

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alcaraz ha un avversario in più da battere alle ATP Finals: il tifo del pubblico italiano. Chissà se il murciano, spulciando i social, avrà notato l’accoglienza che Torino ha tributato a Sinner, giunto nella serata di ieri ai piedi delle Mole e accolto come un’autentica star. Primo bagno di folla per l’altoatesino, che ha concesso selfie e autografi ai tifosi assiepati fuori all’hotel Principi di Piemonte. Il capoluogo piemontese ha subito risposto presente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Finals, effetto Sinner: Torino è impazzita

L’appuntamento con le Finals, in programma alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre, farà chiarezza sulla classifica ATP: chi – tra Sinner e Alcaraz – chiuderà il 2025 in vetta? Vista l’importanza della posta in palio e la missione non semplice cui è chiamato Jannik, il popolo torinese ha voluto inviare un chiaro messaggio all’azzurro: tutta la città è al suo fianco per l’ultima impresa, dopo la doppietta messa a segno a Vienna e Parigi.

L’attuale numero uno del ranking è approdato a Torino nella serata di ieri direttamente da Montecarlo. Secondo quanto ricostruito, Sinner ha viaggiato da solo alla guida della sua fiammante Audi per poi essere accolto dal suo allenatore Darren Cahill.

Il primo bagno di folla e il programma di Jannik

Il campione di San Candido ha pernottato presso il centralissimo e super lussuoso hotel Principi di Piemonte, quindi si è svegliato all’alba per recarsi al J-Medical – il centro medico della Juventus – dove si è sottoposto ad alcune visite. Al ritorno, il bagno di folla. Tanti i tifosi – soprattutto ragazzini – che lo attendevano all’esterno della struttura alberghiera.

E Jannik non s’è certo sottratto: ha concesso scatti, autografi e sorrisi, come documentato dai video che circolano sui social. Poi, via alla prima giornata torinese. Che non contempla allenamenti, ma una visita all’Istituto di Candiolo – centro di cura e ricerca contro il cancro -, dove si è già recato anche in occasione delle precedenti edizioni delle Finals. Da domani, invece, si fa sul serio. Perché c’è un primo posto da blindare, anzi da riconquistare.

Quando arriva Alcaraz: i piani dello spagnolo

Come riferisce il quotidiano spagnolo Marca, Carlos sta ultimando la preparazione per le Finals presso la sua ‘struttura segreta’ di El Palmar, dopodiché farà scalo a Torino nella mattinata di mercoledì. Giusto il tempo di lasciare i bagagli in hotel e poi subito rotta verso l’Inalpi Arena per allenarsi.

Il primato è tutto nelle sue mani, forse nella sua testa. Il blackout parigino, con la clamorosa eliminazione al secondo turno, ha fatto scattare il campanello d’allarme: come sta lo spagnolo? Sinner lo attende. Sospinto dall’amore incondizionato di una città che farà il possibile e l’impossibile per aiutare l’azzurro a compiere l’ultimo capolavoro.