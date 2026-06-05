Sinner, Agassi cancella gli alibi: “Non ci sono scuse” e attacca anche il team. In Spagna è bufera per le parole di Ferrero

L’ex tennista statunitense, che ha avuto anche Darren Cahill come coach, torna sull’eliminazione del numero 1 dal Roland Garros: “Ripetere la stessa cosa due volte e aspettarsi risultati diversi è un po’ assurdo”

L’uscita di scena di Jannik Sinner dal Roland Garros continua a far discutere. L’ultimo intervento è quello di Andre Agassi che mette in dubbio la preparazione del numero 1 al mondo in vista del Roland Garros e lancia un attacco anche al suo team. In Spagna esplode la bufera dopo l’intervista di Juan Carlos Ferrero al Corriere della Sera, l’ex coach di Carlos Alcaraz costretto a pubblicare un comunicato.

Un problema nella preparazione

L’analisi di Andre Agassi su quello che è successo a Jannik Sinner al Roland Garros è molto diretta e nel corso del suo intervento a TNT Sport, l’ex giocatore statunitense esprime tutti i suoi dubbi: “Non puoi passare dal giocare una finale come quella dello scorso anno di 5 ore, a quello che è successo dopo un’ora e 45 di gioco quest’anno. C’è una differenza enorme tra l’essere in forma e l’essere preparati. C’è stato senza dubbio un problema, un difetto in quella preparazione perché ci sono sicuramente delle cose che puoi fare a riguardo”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Agassi attacca anche il team

Non è la prima volta che Sinner è vittima di un problema simile. Agassi, che tra i suoi allenatori ha avuto anche Darren Cahill, mette in discussione anche il lavoro del team: “Aspettarsi un risultato diverso quando si fa la stessa cosa, è quello che mi lascia un po’ perplesso. Adesso la scienza ha un ruolo importante, in questo momento lui deve capire cosa cambiare. Magari anche provando a portare dentro qualcuno di diverso all’interno del suo staff. Io non posso sapere quello che è successo, magari è stato un problema di idratazione ma per quello ti devi preparare anche prima. Quando andava in Australia a giocare al meglio dei cinque set bevevo anche 10-12 litri d’acqua nelle 24 ore precedenti al match. In questo momento metterei in discussione quello che assume e se lo sta facendo correttamente”.

Il caso Ferrero

Un’intervista rilasciata in Italia al Corriere della Sera e una bufera scoppiata in Spagna: Juan Carlos Ferrero si è visto costretto a pubblicare un comunicato di chiarimento dopo che le sue parole hanno fatto il giro del mondo nelle ultime 48 ore. Le frasi incriminate non riguardano però Sinner ma un riferimento allo yacht comprato qualche mese fa da Carlos Alcaraz. Nell’intervista pubblicata si legge: “Non lo avrebbe mai comprato se ci fossi stato io, educo così i miei figli”. Una frase che ha creato scalpore e che ha costretto il tecnico spagnolo a pubblicare un lungo comunicato: “Il ruolo dei media dovrebbe essere quello di riportare fedelmente soprattutto se queste dichiarazioni possono influire sull’immagine pubblica o sulle relazioni personale di una persona. In quella intervista non ho mai parlato dell’educazione dei miei figli. E non credo che comprare uno yacht sia una cosa giusta o sbagliata. Non credete a tutto quello che leggete”. Il tecnico spagnolo ha anche rivelato che quella con il Corriere potrebbe essere la sua ultima intervista per un po’ di tempo.