Sinner, l’attacco arriva dalla Francia: “E’ ossessionato da Alcaraz”. Ma Roddick svela il punto debole dello spagnolo

Le ATP Finals prendono ufficialmente il via con il sorteggio dei gironi ma gli sguardi sono tutti sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz e i pronostici della vigilia sembrano andare in tutte le direzione

I “maestri” che prenderanno parte alle ATP Finals sono 8 (nel singolare) ma tutte le attenzioni sono concentrate su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che oltre a giocarsi l’ambitissimo trofeo di fine stagione, sono in lotta anche per il numero 1 della classifica ATP alla fine del 2025. Un confronto che almeno per i primi giorni sarà a distanza prima di capire cosa succederà sul cemento di Torino.

L’attacco dalla Francia: “E’ ossessionato da Alcaraz”

Le parole pronunciate da Jannik Sinner dopo gli US Open ricevono ancora tantissima attenzione. Il numero 1 del tennis mondiale che dopo lo slam statunitense aveva perso la testa della classifica ATP, aveva ammesso di dover fare dei cambiamenti nel suo gioco per provare a rivaleggiare con Carlos Alcaraz. E ora su quelle parole sembra tornare l’ormai ex tennista francese Nicolas Mahut che a Eurosport Francia ha fatto delle dichiarazioni piuttosto significative: “Penso che Sinner possa ancora migliorare nel suo gioco di transizione, ma anche in attacco e a rete. Ma quello che penso quando leggo le sue dichiarazioni è il fatto che è ossessionato da Alcaraz. Si torna parlare della prima posizione del ranking, se è qualcosa di incidentale dopo Parigi, esserlo alla fine dell’anno ha un significato diverso. Gli hanno fatto tutti questa domanda a Torino. Io sono convinto che non sia il suo primo obiettivo”.

Poi l’ex doppista francese prova anche a lanciarsi in un pronostico su quello che succederà a Torino: “L’indoor è il suo terreno preferito e se è in forma può vincere il torneo. E’ un giocatore umile ma sa che se gioca al suo livello può vincere il torneo. Ma non sono sicuro che resterà al numero 1 in classifica anche se vince tutte le partite. Credo che Alcaraz vincerà tutti i match del girone”.

Roddick rivela il punto debole di Carlos

Chi è favorito per la vittoria alle ATP Finals? Ormai il confronto tra Sinner e Alcaraz è diventata una grande classica del mondo del tennis. Allo spagnolo che in carriera vanta già 5 slam manca ancora la vittoria a Torino e quest’anno proverà a colmare anche questa lacuna. Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, però sembra convinto che per una motivazione un po’ particolare il torneo di Torino non sia quello maggiormente nelle corde dello spagnolo: “Dà la sensazione di non riuscire a terminare la stagione al meglio. Penso che Alcaraz sia un giocatore che dipende molto dall’energia del pubblico, dall’ambiente. Ama lo spettacolo ed essere un artista. Ma quando si arriva nel momento della stagione indoor le cose cambiano anche dal punto di vista psicologico. Sinner si adatta meglio a quelle condizioni anche in termini di personalità. Mentre Alcaraz sembra aver bisogno di una maggiore ispirazione”.