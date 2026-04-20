Altro attacco a Sinner, Mauro Mazza come Augias e Vespa: "Jannik italiano ma non troppo". Scoppia la polemica

L'ex direttore del TG2, di Rai 1 e di Rai Sport, scrive su L'Arena che "Sinner non è come noi". Web in rivolta, tra i più indignati l'ex bomber Aldo Serena.

Ma cos’hanno contro Jannik Sinner diversi giornalisti d’enorme esperienza che hanno lavorato – o lavorano – in Rai? Di tanto in tanto ne salta fuori qualcuno con considerazioni tranchant nei suoi confronti. Il motivo scatenante dei pamphlet o degli affondi rivolti al rosso di San Candido? La sua presunta “scarsa italianità”. Una questione trita e ritrita, che ha già provocato polemiche in passato e che ne sta scatenando di nuove. Anche perchè l’argomento viene trattato spesso con gli stessi argomenti e con le medesime motivazioni. Dopo Corrado Augias e Bruno Vespa, adesso è toccato a Mauro Mazza sparare a zero contro Sinner: “Italiano, ma non troppo”.

Mauro Mazza, ex direttore di Rai Uno: “Sinner, non ti amiamo”

Dalle colonne de L’Arena, dove cura la rubrica Transatlantico Italia, l’ex direttore – tra gli altri – del TG2, di Rai Uno e di Rai Sport ha affrontato per l’ennesima volta la questione dell’italianità di Sinner, campione altoatesino. Curiosamente, a Jannik si rimprovera di avere solo pregi, non anchei difetti che si ritiene – ma in base a cosa? – essere parte stessa della presunta essenza degli italiani veri. “Dobbiamo essere sincceri. Quello spilungone dai capelli lo ammiriamo, i suoi trionfi ci scaldano il cuore (mentre lui resta quasi impassibile) ma non lo amiamo“. Comincia così l’articolo di Mauro Mazza.

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Secondo Mazza Sinner è “troppo diverso dall’italiano medio”

“Non riusciamo ad immedesimarci per una serie di ragioni: perché è troppo vicino alla perfezione tecnica, è dato di una capacità di concentrazione sovrumana, è sempre controllato nelle emozioni e incapace di commuoversi davvero”. Quindi la solita tiritera: “Jannik Sinner è troppo diverso dall’italiano medio – come siamo e come ci dipingono – perché scatti naturalmente l’identificazione tra i tifosi/ammiratori e il campione che primeggia. È italiano per modo di dire“. Dopo varie considerazioni sul pensare “in tedesco”, l’affondo sull’inno di Mameli di cui avrebbe imparato “quasi tutte le parole”. Ma non è finita.

Berrettini italiano vero, Sinner invece è insopportabilmente perfetto

Dopo i complimenti a Matteo Berrettini – “lui sì che è italiano vero” – la tirata d’orecchie a Sinner, accusato d’essere “perfetto, troppo diverso per sentircelo vicino“. Perfino il “non bacio” a Laila dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo e il primo posto riconquistato nella classifica ATP finisce nel mirino. “No, Sinner non è come noi. Non è nemmeno come ci piacerebbe diventare strofinando la lampada di Aladino. In fondo, ci piacciono anche i nostri difetti per quell’alchimia tutta italiana che tiene assieme colpi geniali e clamorosi errori”. Finale grottescamente rassicurante, stile ‘meno male che non siamo come lui’: “Senza un pizzico di sregolatezza, il genio faticherebbe molto a manifestarsi“.

Mazza come Augias o Vespa, quanti affondi contro Jannik nel tempo

Insomma, più o meno gli stessi concetti sollevati da Corrado Augias quando parlò di Sinner come “italiano riluttante” e da Bruno Vespa quando si scagliò contro Jannik per l’ultimo no alla Davis, conditi per giunta da elogi ad “Alvarez che invece rappresenterà la Spagna”. Per tacere dei ripetuti attacchi di Gramellini sul Corriere sulla residenza a Montecarlo. Tra i tanti indignati per lo scritto di Mazza anche l’ex bomber Aldo Serena, commentatore Sky: “Caro ⁦Mauro Mazza usi il singolare e non il plurale, abbia il coraggio delle sue azioni e non ci coinvolga. Io non sono come lei e mi stupisco che un uomo, un giornalista che ha fatto parte del servizio pubblico abbia un pensiero così gretto”.