Sinner, Auger-Aliassime è un tabù: non lo ha mai battuto. Dal canadese un appello al pubblico di Cincinnati

Due i precedenti di Jannik col prossimo avversario nei quarti del torneo americano, entrambi negativi. Felix preoccupato per il caldo: "Sembra di giocare in un forno".

L’appuntamento è fissato in primetime, dopo una serie di incontri tutti tinteggiati di tricolore. Si parte alle 17 con l’ottavo di finale femminile tra Lucia Bronzetti, protagonista a Cincinnati di una straordinaria cavalcata, e Coco Gauff. Poi alle 19 tocca a Jasmine Paolini, impegnata nella rivincita della finale di Wimbledon 2024 contro la ceca Barbora Krejcikova. E infine, non prima delle 21, il match più atteso: il quarto di finale che ha per protagonista Jannik Sinner. Per il numero 1 della classifica ATP un rivale insidioso e agguerrito, il canadese Felix Auger-Aliassime. Uno dei pochi con cui il rosso di San Candido è in svantaggio nei precedenti.

Sinner, il dato choc contro Auger-Aliassime

C’è un dato choc che mette un po’ di apprensione tra i tifosi di Sinner: Jannik non ha mai battuto il canadese, che ha affrontato due volte in carriera. Due precedenti tutto sommato lontani nel tempo e risalenti al 2022, probabilmente l’anno più difficile per il campione altoatesino, segnato da problemi fisici e dal cambio di allenatore: da Piatti a Vagnozzi. In quella stagione Sinner affrontò Auger-Aliassime prima a Madrid, poi proprio a Cincinnati. In Spagna fu una catastrofe, con Felix che s’impose con un perentorio 6-1 6-2. Più equilibrato il match sul cemento statunitense, perso da Jannik in tre set: 2-6 7-6 6-1. Nel 2024, peraltro, Sinner si ritirò da Madrid proprio prima del confronto con Auger-Aliassime, che passò senza giocare.

La striscia record di Jannik e la forma di Felix

Adesso i rapporti di forza si sono rovesciati, Auger-Aliassime è rimasto “un bel giocatorino”, mentre Sinner s’è arrampicato in cima alla classifica, pronto ad accomodarsi tra le leggende del tennis. Eppure il canadese fa un po’ di paura, nonostante le 24 vittorie consecutive di Jannik sul cemento. Sin qui a Cincinnati Auger-Aliassime, che occupa la 28ma posizione del ranking, ha battuto Etcheverry, Rinderknech e Bonzi, tutti in due set e viaggiando a ritmi da rullo compressore. Anche se la vittoria su Rinderknech al terzo turno lo ha turbato non poco. Anche per questo, il canadese ha lanciato un appello al pubblico di Cincinnati.

Sinner-Auger Aliassime: data, orario e…appello

Vedere l’avversario collassare sul cemento ha sconvolto il canadese, che ha rivolto l’ennesima critica a un torneo che ha fatto ingenti investimenti per aumentare campi e servizi, ma continua a far acqua da tutte le parti: “Sembra di essere in un forno, anche per i tifosi. Noi siamo sempre in movimento e concentrati nel tentativo di vincere, ma il pubblico resta seduto a lungo. Lo stesso vale per i nostri allenatori”. Visto che contro Sinner si giocherà alle 15 locali, quindi sotto il sole battente dell’Ohio, Auger-Aliassime ha rivolto un invito apparentemente scontato agli appassionati: “Durante la partita bevete molta acqua, portatevi un cappello e rinfrescatevi il più possibile“.

