Sinner con Auger-Aliassime incanta, spreca e vince: ok l'ultimo test. Ma Bertolucci l'avvisa: "Deve sbrigarsi"

Successo al super tie-break per Jannik nell'esibizione col canadese alla Rod Laver Arena: unico passaggio a vuoto nel 2° set. Il monito (anche ad Alcaraz) dell'ex capitano azzurro.

Test superato. A pieni voti, ma senza nota di merito. Jannik Sinner piega Felix Auger-Aliassime nell’ultima uscita prima degli Australian Open e può guardare con fiducia al debutto nel torneo, che avverà all’inizio della prossima settimana contro il francese Hugo Gaston. Primo atto di una cavalcata di 14 giorni che dovrebbe portarlo, come sperano gli organizzatori di Melbourne e quasi tutti gli appassionati del mondo, all’ennesima finale contro Carlos Alcaraz. Successo in tre set per Jannik sul canadese, che si è confermato uno dei giocatori più performanti sul cemento. Il secondo, in pratica, Sinner l’ha buttato via.

Sinner ok nell’esibizione contro Auger-Aliassime

Ottimo l’approccio del numero 2 del ranking ATP al cospetto di un avversario di spessore, arrampicatosi fino alla settima posizione della graduatoria mondiale. È solo un’esibizione ma l’atmosfera è quella delle partite “vere”, lontana dai sorrisi che avevano accompagnato la “figuraccia” contro il dilettante Jordan Smith al Million Dollar 1 Point Slam di qualche giorno prima. Dopo il break al terzo game, Sinner ha gestito con ordine e intelligenza il vantaggio, conducendo in porto la prima frazione sul risultato di 6-4. E anche nel secondo set il rosso di San Candido è partito forte, aggredendo il canadese in risposta.

Il passaggio a vuoto e la riscossa: Jannik batte Felix

Auger-Aliassime ha tenuto a fatica il servizio tanto nel primo (due palle break salvate) quanto nel quinto gioco (quattro), ne ha annullata un’altra nel settimo e poi ha punito gli sprechi di Jannik strappando il servizio in modo chirurgico all’italiano nel decimo gioco: 4-6 e necessità del terzo e decisivo set, che gli organizzatori con buon senso hanno derubricato a “super tie-break” con vittoria a 10 punti. Sinner l’ha dominato, chiudendo stavolta senza fronzoli e senza titubanze con un rassicurante 10-4. Perché è pur vero che “il risultato oggi non conta”, come aveva sottolineato prima del match, ma è pur sempre meglio vincerle che perdere certe partite, come avrebbe sottolineato Massimo Catalano di “Indietro Tutta”.

Australian Open: Bertolucci avvisa Sinner e Alcaraz

Soddisfatto del suo innovativo repertorio di variazioni, palle corte e serve and volley, Sinner ha lasciato la Rod Laver Arena tra gli applausi e chissà se farà tesoro del “consiglio” di Paolo Bertolucci, che ha invitato lui e Alcaraz a “sbrigarsi”. L’ex capitano azzurro di Davis, intervenuto in un podcast AGI, ha definito gli Australian Open cruciali perché “incidono pesantemente su tutta la stagione” e ha specificato che chi tra Jannik e Carlos lo vincerà, avrà la possibilità di centrare il Grande Slam. Bertolucci ha quindi avvisato entrambi: “Devono sbrigarsi prima che arrivi un terzo incomodo“, che potrebbe essere Joao Fonseca, possibile rivale di Sinner al terzo turno di Melbourne, o il ceco Jakub Mensik.