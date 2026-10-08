Un mese di distacco totale dal tennis per il rosso di San Candido, che affida il suo ginocchio alle cure di Herbert Schoenhuber, ex presidente della Commissione Medica della FISI.

Il piano verso il 2027 è delineato. Jannik Sinner ha fatto finalmente chiarezza sulle sue condizioni, annunciando il ritiro dalle competizioni per tutta la fase finale della stagione. Quella contro Sascha Zverev a Wimbledon, la finale che gli ha regalato il secondo trionfo consecutivo sull’erba londinese, rimarrà l’ultima uscita ufficiale del rosso di San Candido per un bel po’. E il tennis farà sempre meno parte della quotidianità di Sinner, nel prossimo futuro. Almeno un mese di distacco totale, senza veder più palline, rete, racchette e linee del campo. Per il momento le priorità sono altre.

Sinner, un mese senza tennis: il sogno di Alcaraz e Sabalenka

Jannik ne avrebbe fatto volentieri a meno, visto che per lui il tennis è tutto. Eppure, per un mese dovrà staccarsene completamente. Seguendo, magari inconsapevolmente, i dettami di Carlos Alcaraz e della stessa Aryna Sabalenka. Lo spagnolo s’è dovuto fermare – suo malgrado – per il problema al polso accusato ad aprile e ha annunciato che anche in futuro si prenderà dei periodi di riposo che, a quanto pare, gli hanno fatto bene. La Tigre di Minsk, che di Sinner è grande amica, da tempo invece promette di staccare la spina da partite e tornei: forse le farebbe bene, visto il perdurare di una crisi che però, più che fisica, sembra avere altre spiegazioni.

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Jannik tra Sesto Pusteria e Torino durante la convalescenza

Durante il periodo di clausura Sinner non andrà in giro per il mondo con la sua Laila, se ne starà tra le sue montagne con papà Hanspeter e mamma Siglinde a Sesto Pusteria e al massimo si concederà ulteriori capatine al J Medical di Torino. Nel frattempo inizieranno a far effetto – si spera – i trattamenti di “prp” avviati a Lione sotto l’egida di Bertrand Sonnery-Cottet, luminare che ha curato Mbappé e diversi giocatori della Juventus. Un rinforzo muscolare finalizzato ad aiutare il tendine infiammato a causa della sindrome della bandelletta ileo-tibiale, principale responsabile di tutti i guai al ginocchio di Sinner su cui si è tanto dibattuto.

Un luminare dello sci al servizio di Sinner: il dottor Schoenhuber

Per seguire passo passo il suo recupero, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Sinner ha chiamato uno specialista noto agli appassionati di sci, Herbert Schoenhuber, ex Milan ma soprattutto ex presidente della Commissione Medica della FISI, la Federazione Sport Invernali, di cui è presidente onorario. Fu lui a prendersi cura di Alberto Tomba in passato, fu lui – in tandem con Andrea Panzeri – a rimettere in sesto a tempo di record Sofia Goggia verso il “miracolo di Pechino” del 2022, la medaglia d’argento olimpica in discesa a poche settimane da una terribile caduta a Cortina.

Sinner, il consiglio di Vittur e la novità prima di Melbourne

Schoenhuber è altoatesino come Sinner, ma si tratta di una semplice coincidenza: Jannik l’ha ingaggiato perché è bravo, probabilmente il migliore nel suo ambito. Gliel’ha consigliato fortemente Alex Vittur, l’agente di cui il rosso di San Candido si fida ciecamente. Suo padre era stato preparatore della Nazionale di sci negli Anni 80 e ha mantenuto buoni rapporti con Schoenhuber. Se tutto procederà secondo i piani, col pieno recupero di Sinner e l’assenza di dolore, l’attuale numero 1 potrebbe anche pensare di stravolgere la preparazione per gli Australian Open. Magari partecipando a un torneo prima dello Slam, tipo Brisbane, e non iniziando ad allenarsi direttamente a Melbourne.