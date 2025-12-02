Sinner tradito, l’Australian Open vota Alcaraz: “Vincerà Carlos. Jannik l’ostacolo”. Il precedente che preoccupa

Nonostante i due successi nelle ultime due edizioni, l'Australian Open ha snobbato Sinner (ridimensionato a semplice ostacolo) pronosticando il trionfo di Alcaraz per il 2026

Nonostante la stagione 2025 sia terminata da poche settimane, c’è già chi non vede l’ora che riprenda il circuito maggiore per godersi un nuovo atto dell’entusiasmante rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo terreno di scontro tra i due dominatori del tennis maschile nel nuovo anno potrebbe essere l’Australian Open, che ha visto imporsi l’altoatesino nelle ultime due edizioni. Nonostante i successi dell’azzurro, secondo l’Happy Slam il favorito alla vittoria finale nel 2026 sarebbe però lo spagnolo, che in passato ha però sempre faticato nel Major che si disputa nella terra dei canguri.

L’Australian Open snobba Sinner sceglie Alcaraz: “Vincerà Carlos”

La stagione 2025 ha suggellato il dominio assoluto nel tennis maschile di Sinner e Alcaraz, che si sono spartiti i tornei più importanti affrontandosi spesso e volentieri in finale e lasciando ai propri avversari solamente le briciole. Così anche il primo appuntamento importante della prossima stagione sembra già una questione tra i primi due giocatori al mondo, che tutti si attendono di vedere affrontarsi in finale per l’ennesimo affascinante atto della loro rivalità.

Guardando al passato, il netto favorito per la vittoria dell’Australian Open dovrebbe essere il nostro Jannik, vincitore delle ultime due edizioni dove ha mostrato una netta superiorità sui propri rivali, mentre Carlos ha sempre faticato nell’Happy Slam, dove non ha ancora superato i quarti di finale. Nonostante ciò però l’Australian Open sembrerebbe propendere per il trionfo di Alcaraz, come lascia chiaramente intendere l’articolo scritto da Felicia Arhontissas e pubblicato in prima pagina sul sito ufficiale del torneo con l’inequivocabile titolo “Perché Carlos Alcaraz vincerà l’Australian Open 2026”.

Il precedente dello US Open

A portare l’Australian Open a puntare sul successo di Alcaraz è anche la crescita da lui avuta nel corso del 2025, durante il quale ha messo in mostra una continuità di rendimento che prima gli era sempre mancata e che gli ha permesso di chiudere l’anno in vetta al ranking: “La stagione 2025 è stata indimenticabile per Alcaraz, che ha vinto due titoli del Grande Slam in singolare agli US Open e al Roland Garros, otto titoli in totale (ha raggiunto nove finali consecutive tra aprile e settembre) e ha vinto 71 partite in una singola stagione, il suo record personale, su 80 totali”.

La preferenza sul due volte campione in carica Sinner viene spiegata anche con quanto successo all’ultimo US Open, dove Alcaraz disputo un torneo perfetto culminato con la finale nettamente dominata contro Jannik, che partiva con i favori del pronostico a inizio torneo: “Concentrandosi in particolare sul suo recente successo agli US Open, su campi in cemento che presentano alcune somiglianze con quelli degli Australian Open, Alcaraz nutrirà grandi speranze di poter finalmente arrivare fino in fondo al Melbourne Park”.

Obiettivo Career Grand Slam per Alcaraz

A spingere Alcaraz al successo potrebbe essere anche il desiderio di raggiungere un traguardo storico. Trionfando all’Australian Open infatti Carlos non solo completerebbe il Career Grand Slam avendo già vinto Roland Garros, Wimbledon e US Open, ma diventerebbe anche il giocatore più giovane di sempre a riuscirci: “Dopo aver già ottenuto grandi trionfi a Parigi, Londra e New York, alla sua collezione manca solo la Norman Brookes Challenge Cup. Se la sollevasse, diventerebbe il più giovane tennista della storia a completare il Career Grand Slam”.

Per l’Australian Open Sinner è solo un ostacolo per Alcaraz

Nel corso dell’articolo in cui vengono tessute le lodi di Alcaraz e ricordati i suoi trionfi mancano invece i riferimenti al campione in carica Sinner, citato solamente in un paragrafo come suo rivale e, soprattutto, come unico possibile ostacolo al successo dello spagnolo: “A ostacolarlo potrebbe esserci l’acerrimo rivale Jannik Sinner, che Alcaraz ha battuto sia in finale al Roland Garros che agli US Open, ampliando quella che è diventata la rivalità più avvincente dell’attuale era sportiva”.