Sinner batterà Alcaraz e vincerà il Grande Slam nel 2026: la profezia che fa "disperare" i tifosi di Jannik

Sam Querrey si sbilancia ed esalta il rosso di San Candido: "Più probabile che vinca i quattro Major rispetto al fatto che uno che non sia lui o Alcaraz ne vinca uno solo".

L’attesa è spasmodica, non tanto per l’esibizione in terra coreana che lascia il tempo che trova e che rappresenta, forse, una delle poche occasioni per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di “divertirsi” sul serio, senza pensare troppo al risultato. Tutti attendono con ansia le partite vere tra il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP, i due autentici dominatori del tennis attuale. Insieme si sono spartiti tutto ciò che di realmente importante c’era da conquistare negli ultimi due anni e tutto lascia credere che anche nel 2026 la storia non sarà diversa. Tanto che gli addetti ai lavori si pongono una sola domanda: chi tra i due abbia maggiori chance di vittoria.

Sinner-Alcaraz, la previsione di Sam Querrey

Lo ha fatto anche Sam Querrey, il 38enne californiano che da qualche tempo, dopo un’onorata carriera nel mondo del tennis, è diventato uno dei più autorevoli youtuber in circolazione. Nel suo podcast “Nothing Major” Querrey si è soffermato a lungo su Sinner, su Alcaraz e sui possibili rivali ed è arrivato a una conclusione perentoria: mai come quest’anno ci sono le possibilità che uno dei due big porti a casa il Grande Slam, vale a dire che possa trionfare in tutti e quattro i tornei principali del circuito. Che, superfluo perfino ribadirlo, sono gli Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e gli US Open.

Grande Slam, Sinner può riuscirci nel 2026

Soltanto Rod Laver c’è riuscito in un’era neppure lontanamente paragonabile a quella attuale: gli Anni 60. Il fuoriclasse australiano, oggi 87enne, conquistò i quattro Major principali nel 1962 e nel 1969, anno che resta l’ultimo in cui un tennista ha completato l’impresa. Dopo di allora nessuno c’è riuscito, neppure i Big 3. “Penso che Sinner vincerà tutti e quattro i tornei del Grande Slam quest’anno”, la clamorosa profezia di Querrey che ha aggiunto: “D’altro canto, cosa pensate sia più probabile, che Sinner vinca tutti e quattro i tornei principali o che qualcuno diverso da Sinner e Alcaraz ne vinca uno?“. E in effetti…

Sinner-Alcaraz, tifosi di Jannik preoccupati

Sui social in tanti hanno commentato la previsione di Querrey. Qualcuno ne ha apprezzato la schiettezza – “Sarebbe un sogno”, “Magariii” – e ha fatto sapere di condividere il suo ottimismo: “Anche Panatta se ne era detto convinto qualche tempo fa”. In tanti, però, hanno reagito negativamente a questa previsione. Come? Postando sui social la faccina delle corna. Del resto, com ‘è che si dice? “Non è vero ma ci credo”. “Complimenti ad Alcaraz per gli Australian Open”, la controprofezia di un fan di Jannik. “Speriamo non porti male questa profezia”, un altro commento. “Vedo già i caroselli di Carlos coi suoi tifosi”, un’altra simpatica reazione.