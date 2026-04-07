Sinner beato tra le donne a Montecarlo: ci sono Laila, Clara, Diletta e altre amiche vip. E i fan mugugnano

Una storia di Elena Santarelli con Elisabetta Gregoraci e diverse starlette fa scattare l'allarme: tifosi preoccupati per la possibile deriva "mondana" del rosso di San Candido.

Non c’erano solo Usain Bolt e l’attore Alessandro Borghi ad assistere al trionfale esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo contro Ugo Humbert. Sulle tribune del Ranieri III, il centrale dell’esclusivo torneo del Principato, e sui social si sono materializzate altre star e starlette al seguito del rosso di San Candido. A cominciare da Laila Hasanovic, che dopo un lungo periodo di “buio” – che aveva addirittura fatto scattare qualche indiscrezione relativa a una possibile rottura – s’è fatta nuovamente vedere emozionata e palpitante per le imprese del suo fidanzato. Ma non solo. Insieme alla modella e influencer danese sono comparse tante amiche. Forse troppe, per diversi fan del campione altoatesino.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme a Montecarlo

Più che una claque di tifose, una sfilata di bellezza. Se Laila s’era fatta vedere al fianco di Jannik prima del torneo nell’esclusivo ristorante Cipriani, spegnendo sul nascere illazioni e pettegolezzi, ha un po’ sorpreso che accanto a lei in tribuna sia improvvisamente comparsa la cantante Clara Soccini. Le due hanno mostrato notevole affiatamento, come due amiche di lungo corso. Non è chiaro dove e quando sia nato il feeling tra Laila e Clara, fatto sta che la vocalist varesina, classe 1999, non è stato l’unico volto noto a far notare la sua presenza sugli spalti, pronta a esplodere a ogni punto messo a segno dal campione altoatesino.

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Le amiche di Jannik: Clara, Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci e…

A poche file di distanza, infatti, gli occhi attenti degli appassionati attraverso la tv hanno colto un altro gruppo di tifose “scalmanate”. E una storia Instagram pubblicata da Elena Santarelli ha fatto chiarezza. Insieme alla conduttrice, legata da anni all’ex bomber Bernardo Corradi, erano presenti Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Un quintetto ben assortito di conduttrici, modelle, influencer, youtuber e chi più ne ha più ne metta, tenuto insieme dalla passione per il tennis e per Sinner. Dopo la partita, poi, tutte al Monte-Carlo Country Club per un aperitivo e per le immancabili foto, storie e curiosità social.

Elena Santarelli Instagram Story

Le “tifose” di Sinner fanno discutere: tifosi divisi sui social

Un segnale, uno dei tanti, dell’auspicata “apertura” di Sinner e del suo entourage al mondo dello spettacolo, del glamour, dei social. Ma per diversi tifosi del campione italiano, non un “bel” segnale. “Di questo passo lo vedremo perfino a Sanremo“, si legge su X. “Peggio, arriverà a dir di sì anche a Mattarella“. E ancora: “Beato tra le donne. Assomiglia sempre più all’amico Berrettini“. Ma per tanti che mugugnano, ce ne sono altrettanti che minimizzano: “Piantatela di fare storie per ogni cosa. Volete mettervi a fare selezione di amiche e tifose?“. E infine: “Jannik, fregatene. Frequenta chi ti pare, basta che ti faccia star bene”. E c’è anche chi puntualizza: “Ma la fidanzata potrà scegliersi le amiche che vuole? Che c’entra Sinner?“.