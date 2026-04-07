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Sinner beato tra le donne a Montecarlo: ci sono Laila, Clara, Diletta e altre amiche vip. E i fan mugugnano

Una storia di Elena Santarelli con Elisabetta Gregoraci e diverse starlette fa scattare l'allarme: tifosi preoccupati per la possibile deriva "mondana" del rosso di San Candido.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’erano solo Usain Bolt e l’attore Alessandro Borghi ad assistere al trionfale esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo contro Ugo Humbert. Sulle tribune del Ranieri III, il centrale dell’esclusivo torneo del Principato, e sui social si sono materializzate altre star e starlette al seguito del rosso di San Candido. A cominciare da Laila Hasanovic, che dopo un lungo periodo di “buio” – che aveva addirittura fatto scattare qualche indiscrezione relativa a una possibile rottura – s’è fatta nuovamente vedere emozionata e palpitante per le imprese del suo fidanzato. Ma non solo. Insieme alla modella e influencer danese sono comparse tante amiche. Forse troppe, per diversi fan del campione altoatesino.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme a Montecarlo

Più che una claque di tifose, una sfilata di bellezza. Se Laila s’era fatta vedere al fianco di Jannik prima del torneo nell’esclusivo ristorante Cipriani, spegnendo sul nascere illazioni e pettegolezzi, ha un po’ sorpreso che accanto a lei in tribuna sia improvvisamente comparsa la cantante Clara Soccini. Le due hanno mostrato notevole affiatamento, come due amiche di lungo corso. Non è chiaro dove e quando sia nato il feeling tra Laila e Clara, fatto sta che la vocalist varesina, classe 1999, non è stato l’unico volto noto a far notare la sua presenza sugli spalti, pronta a esplodere a ogni punto messo a segno dal campione altoatesino.

Le amiche di Jannik: Clara, Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci e…

A poche file di distanza, infatti, gli occhi attenti degli appassionati attraverso la tv hanno colto un altro gruppo di tifose “scalmanate”. E una storia Instagram pubblicata da Elena Santarelli ha fatto chiarezza. Insieme alla conduttrice, legata da anni all’ex bomber Bernardo Corradi, erano presenti Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Un quintetto ben assortito di conduttrici, modelle, influencer, youtuber e chi più ne ha più ne metta, tenuto insieme dalla passione per il tennis e per Sinner. Dopo la partita, poi, tutte al Monte-Carlo Country Club per un aperitivo e per le immancabili foto, storie e curiosità social.

Elena Santarelli Instagram Story

Le “tifose” di Sinner fanno discutere: tifosi divisi sui social

Un segnale, uno dei tanti, dell’auspicata “apertura” di Sinner e del suo entourage al mondo dello spettacolo, del glamour, dei social. Ma per diversi tifosi del campione italiano, non un “bel” segnale. “Di questo passo lo vedremo perfino a Sanremo“, si legge su X. “Peggio, arriverà a dir di sì anche a Mattarella“. E ancora: “Beato tra le donne. Assomiglia sempre più all’amico Berrettini“. Ma per tanti che mugugnano, ce ne sono altrettanti che minimizzano: “Piantatela di fare storie per ogni cosa. Volete mettervi a fare selezione di amiche e tifose?“. E infine: “Jannik, fregatene. Frequenta chi ti pare, basta che ti faccia star bene”. E c’è anche chi puntualizza: “Ma la fidanzata potrà scegliersi le amiche che vuole? Che c’entra Sinner?“.

Sinner beato tra le donne a Montecarlo: ci sono Laila, Clara, Diletta e altre amiche vip. E i fan mugugnano Tabellone Montecarlo Masters 2026: il possibile cammino di Sinner verso la finale Getty

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