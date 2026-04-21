Sinner spiazza Becker: "Mai visto così, ma Alcaraz può farlo di nuovo". A Madrid Jannik contro Bonzi o Droguet

L'ex campione tedesco estasiato da Jannik: "In questo momento è di un altro pianeta, occhio però a Carlos che l'anno scorso ha vinto a Roma e Parigi dopo aver saltato Madrid"

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nella notte degli Oscar dello Sport, i Laureus Awards, ma il rosso di San Candido potrebbe fare il pieno nella superficie più congeniale, i campi da tennis. A cominciare dal Masters 1000 in programma proprio nella terra di Carlitos, la Spagna. A Madrid Sinner, complici le assenze dello stesso Alcaraz e di Djokovic, è – una volta di più – il favorito numero 1. Potrebbe riscrivere la storia, centrando la quinta vittoria consecutiva in un Masters 1000, e potrebbe anche e soprattutto consolidare la leadership in classifica, distanziando il murciano. Ma occhio alla “fame” di rivalsa di Carlos.

Becker in estasi per Sinner: “È il suo miglior tennis”

A mettere in guardia è un ex campione che di discese ardite ed esaltanti risalite se ne intende, Boris Becker. Intervenuto a Eurosport, il fuoriclasse tedesco non ha nascosto la sua ammirazione per l’attuale, eccezionale stato di forma di Sinner: “È nella fase migliore della sua carriera, sta giocando il suo miglior tennis in questo momento. Non l’ho mai visto così forte come adesso. Vincere il Sunshine Double, tornare in Europa e vincere Montecarlo quasi senza perdere un set…quello che ha fatto Jannik è impressionante e, quel che più conta, è in ottima forma”. Una condizione che l’italiano potrebbe mettere a frutto a Madrid.

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Boris mette in guardia su Alcaraz: “Occhio al rientro”

“Oggi come oggi Sinner è di un altro pianeta“, ha aggiunto Becker che poi però ha spostato l’attenzione su Alcaraz. Lo spagnolo, assente a Madrid, potrebbe rivelarsi un bruttissimo cliente nei successivi tornei, qualora dovesse farcela a recuperare. Nel 2025 – ricorda Boris – Carlos saltò il Masters 1000 della capitale spagnola, poi fece il pieno tra Roma e Parigi. “È possibile che Jannik vinca a Madrid, dato che Carlos non c’è, ma non sottovaluterei lo spagnolo visto che l’anno scorso non ha giocato a Madrid e poi ha vinto gli Internazionali di Roma e il Roland Garros a Parigi. Bisognerà stare molto attenti al suo rientro”.

Madrid, per Jannik debutto contro un tennista francese

Intanto, con la conclusione dei turni di qualificazione, il main draw del Masters 1000 di Madrid ha assunto la sua fisionomia definitiva. Come la maggior parte dei 1000 “di ultima generazione”, anche il tabellone della capitale spagnola prevede un primo turno da cui sono esentate le prime 32 teste di serie. In campo ci sono gli outsider, quelli oltre il 33mo posto del ranking, e Sinner seguirà con grande attenzione la sfida da cui uscirà il suo primo avversario, che vedrà di fronte Benjamin Bonzi e Titouan Droguet. Comunque vada, nella prima uscita sulla terra rossa madrilena Jannik si ritroverà contro un francese.