Sinner, Becker prevede un nuovo flop a Wimbledon: “Non si sa come tornerà, Zverev favorito”. Binaghi spavaldo

Per Becker Sinner rimane un'incognita in vista di Wimbledon, dove a suo parere il favorito sarà senza dubbio Zverev. Di tutt'altra opinione Binaghi, che punta forte su Jannik e ha scritto ai Championships per sponsorizzare la wild card a Berrettini

Conclusa la stagione sulla terra rossa il tennis si è ora spostato sull’erba per i primi tornei di preparazione all’attesissimo Wimbledon, dove Jannik Sinner si cercherà di difendere il titolo vinto la passata stagione per conquistare il primo slam dell’anno e rialzarsi nel migliore dei modi dopo il deludente Roland Garros. Per Boris Becker però l’azzurro rimane un’incognita, mentre dopo il French Open Alexander Zverev a suo parere ha buone chance di compiere un’incredibile doppietta che fino a qualche settimana fa appariva impensabile.

Becker: “Per me Zverev è uno dei Big3 con Sinner e Alcaraz”

Vincere aiuta a vincere, si sa, e certamente il primo titolo dello Slam conquistato una settimana fa circa avrà riempito di fiducia (e svuotato di un peso enorme) Zverev, che ora però certamente non avrà intenzione di fermarsi, ma vorrà cercare di cavalcare l’onda del successo per contrastare il recente dominio di Sinner e Alcaraz.

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Farcela non sarà certamente facile, anche se per Becker – che ha parlato a Eurosport Germania – Sascha dopo il Roland Garros è già da considerarsi al livello di Jannik e Carlos: “Per me, dalla sera di domenica, Zverev è uno dei ‘Big Three’ insieme a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non vedo alcun motivo per cui non possa vincere altri Slam, anche se Sinner e Alcaraz sono anch’essi in attività. Ha il potenziale e, a 29 anni, è nell’età giusta per realizzarlo nei prossimi due o tre anni. Il mio consiglio per lui è: “Vinci tutto quello che puoi, perché a un certo punto il tuo tempo finirà”. Non si ferma tutto dopo il primo titolo del Grande Slam. Si tratta di fissare nuovi obiettivi”.

Becker: “Zverev favorito a Wimbledon, nessuno sa come tornerà Sinner”

Non solo, per Becker Zverev si presenterà inoltre a Wimbledon da favorito, dato che a suo parere il ritorno di Sinner rimane un’incognita: “Zverev è improvvisamente il favorito per Wimbledon? Per me sì. Alcaraz è infortunato e, per quanto riguarda Sinner, nessuno sa come tornerà. Sascha ha il servizio ideale per il tennis sull’erba; con quel servizio sei già in semifinale. Naturalmente dovrà adattarsi. Se a Wimbledon risponderà ai servizi stando lontano dalla linea di fondo come faceva a Parigi, non funzionerà. Ma ha tutte le qualità per trionfare anche a Wimbledon”.

Opinione che però, a dire il vero, sembra un po’ scontrarsi con la realtà. Senza dubbio Zverev arriverà a Wimbledon nel miglior modo possibile e più carico e fiducioso rispetto al passato, ma rimane comunque il fatto che i Championships sono da sempre il torneo dello slam dove il tedesco fatica di più, tanto che a Londra non ha mai superato gli ottavi di finale e battuto un giocatore tra i primi dieci al mondo. In più al Roland Garros Sascha avrà certamente dovuto gestire un’enorme pressione, ma è anche stato facilitato da un percorso che non lo ha visto affrontare non solo Sinner o Alcaraz, ma nemmeno un top-10 (che da sempre fatica enormemente a battere negli slam) e battere un solo top-20, Flavio Cobolli – a fatica – in finale.

Binaghi spavaldo: “Sinner nettamente favorito a Wimbledon”

Di tutt’altra opinione è invece Angelo Binaghi, che è intervenuto a margine dell’incontro con l’Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo indicando Sinner come netto favorito a Wimbledon. Una visione spavalda del Presidente della FITP, ma certamente più realistica di quella di Becker al momento: “Tre giocatori dei Quarti in uno Slam l’Italia non li ha mai avuti, rimane il rammarico perché nel quinto quando si pensava Cobolli potesse essere favorito sono arrivato quei due crampi che hanno pregiudicato l’equilibrio che poteva vedere il nostro ragazzo vincitore. Sinner? Con Sinner ed il suo staff vale la regola ‘Nessuna nuova buona nuova‘, lui si è meritato una bella vacanza nella mia Sardegna, è nettamente favorito a Wimbledon, c’è un titolo da confermare e siamo la Nazione da battere”.

Binaghi ha poi svelato anche di aver scritto a Wimbledon per provare a sponsorizzare una wild card per Berrettini che, paradossalmente, ora si ritrova a dove partire dalle qualificazioni nonostante sia il n°48 ATP: “Wild card a Berrettini? Ho scritto una lettera al direttore di Wimbledon, e siamo fiduciosi che Matteo possa giocare, come giusto che sia visto gli ultimi risultati, direttamente nel tabellone principale di Wimbledon”.