L'infortunio e i conseguenti forfait agli ultimi quattro Masters 1000 della stagione costano a Sinner il premio multimilionario dell'ATP, nonostante nel 2026 nessuno, nemmeno Zverev, si sia minimamente avvicinato ai risultati di Jannik

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Pur essendo stato costretto a chiudere la propria stagione con il torneo di Wimbledon, Jannik Sinner si è rivelato essere il dominatore assoluto della stagione dei Masters 1000 grazie a una prima metà di 2026 da sogno durante la quale ha conquistato consecutivamente i tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Nonostante guardi tutti dall’alto in basso in questa speciale classifica, l’azzurro sarà costretto a rinunciare al ricco premio di 4,5 milioni di euro che gli spetterebbe dal Bonus Pool che ogni anno l’ATP mette in palio per colpa dell’infortunio al ginocchio che lo ha obbligato a saltare metà degli appuntamenti obbligatori.

Sinner dominatore della stagione dei Masters 1000

Si può dominare una stagione pur essendo stati a saltare quasi metà degli appuntamenti in programma? Sì, se ci si chiama Sinner. A livello di tornei Masters 1000 infatti nessuno del 2026 si è avvicinato all’azzurro, che domina la classifica riguardante i punti ottenuti nei tornei più prestigiosi del calendario ATP (escluse ovviamente le Finals). Un risultato reso possibile dall’incredibile filotto di vittorie di inizio stagione che lo ha portato a conquistare i primi cinque Masters dell’anno, trionfando tra marzo e maggio a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, un’impresa in precedenza non riuscita a nessuno, per un totale di 5000 punti conquistati in questa categoria di eventi.

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Perché Sinner non potrà aggiudicarsi il premio da 4,5 milioni del Bonus Pool

Risultati che spingono Sinner in vetta a questa speciale classifica e che dunque dovrebbero garantirgli la fetta più grande del Bonus Pool, un premio di 21,5 milioni di dollari che ogni anno, al termine della stagione, l’ATP distribuisce ai giocatori presenti in top-30 in base ai risultati ottenuti negli eventi Masters 1000. Una fetta che per Jannik corrisponderebbe a 4,5 milioni di dollari (praticamente quanto la conquista di uno slam), ma che l’azzurro non potrà incassare per via dell’infortunio che lo ha obbligato a saltare gli ultimi quattro appuntamenti di questa categoria, ovvero Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi.

l’ATP infatti prevede che per accedere al bonus un giocatore debba disputare almeno a cinque degli otto Masters 1000 obbligatori (Montecarlo è l’unico a non appartenere a questa categoria tra gli eventi in programma). Per ogni torneo obbligatorio infatti viene sottratto il 25% del premio, che sommato per quattro (come i tornei saltati da Jannik) sottrarre all’azzurro il 100% dei 4,5 milioni di euro che avrebbe dovuto incassare. Una vera beffa per Sinner, che a un solo torneo dalla chiusura della classifica vanta più del doppio dei punti del secondo, Zverev, che in otto tornei su otto ha totalizzato 2460 punti.