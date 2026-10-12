Nonostante la sua assenza gli abbia garantito di chiudere l'anno al numero 1 della classifica ATP, Zverev sembra sentire la mancanza di Sinner, le cui condizioni preoccupano Panatta in vista del futuro

Dal Masters 1000 di Shanghai Alexander Zverev ha riservato un bel pensiero per Jannik Sinner dopo l’annuncio della fine anticipata della sua stagione, negando di essere felice per la sua assenza che gli garantisce di chiudere l’anno al numero 1 della classifica ATP e affermando di sentire la sua mancanza, augurandogli di tornare presto al meglio dopo l’infortunio. In Cina per Sascha è scattato anche un piccolo allarme dopo il problema accusato alla caviglia nel suo match d’esordio contro Quentin Halys e che potrebbe comportare qualche cambio di programmazione per il tedesco, che come ammesso nel corso dell’intervista a Sky Sport dovrà ora essere bravo a gestirsi nel finale di stagione.

Il bel messaggio di Zverev per Sinner: “Non penso sia un bene per me l’assenza di Jannik”

I problemi fisici accusati da Sinner e Alcaraz e la loro assenza per buona parte della stagione hanno spianato la strada a Zverev verso la conquista dei suoi due primi titoli dello slam e del n°1 della classifica ATP. Nonostante questi traguardi siano stati in parte dovuti agli infortuni di Carlo e Jannik, in occasione di un’intervista a Sky Sport Sascha ha voluto smentire l’opinione diffusa secondo cui l’assenza di Sinner sia per lui un qualcosa di positivo, rivelando di sentire in un certo senso la sua mancanza e augurandosi che possa tornare il prima possibile a competere nei tornei più importanti:

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“Penso sia giusto che lui voglia prendersi il proprio tempo. Con le infiammazioni è importante curarle in modo che poi guariscano una volta per tutte. Questi infortuni tendono a ripresentarsi se non vengono curati nel modo giusto. Per me è difficile dare un parere, però so che molte persone pensano sia un bene per me che lui non sia nel circuito. Invece io non la penso così, anzi. Non sono quel tipo di persona: mi piace competere con i migliori al mondo e anche se Jannik mi ha sconfitto molte volte quest’anno, io vorrei che fosse nel circuito insieme a me. Spero che lui possa tornare presto a giocare i tornei più importanti al mondo, è uno tra i migliori tennisti e merita di essere presente”. Parole di circostanza magari, ma che certamente faranno piacere a Sinner.

Zverev, la caviglia preoccupa: “Siamo tutti stanchi. Dovrò gestirmi”

Intanto a Shanghai Zverev ha rischiato lui stesso di essere una delle vittime della maledizione infortuni che quest’anno ha colpito molti top player. In occasione del match poi vinto contro Halys infatti Sascha è stato protagonista di una brutta caduta che ha causato immediato dolore alla caviglia come rivelato dallo stesso giocatore sempre a Sky Sport, al quale ammesso di iniziare a sentire la stanchezza in questo finale di stagione e che di conseguenza dovrà essere bravo a gestirsi, magari iniziando a saltare qualche appuntamento, cosa che in questo 2026 non ha praticamente mai fatto:

“Ho iniziato a sentire dolore alla caviglia destra e questo non è mai un buon segno. Dal mio infortunio nel 2022, mi capita di iniziare ad avere dolore alla caviglia quando la sforzo troppo. Devo gestirmi. Siamo a fine stagione e siamo tutti stanchi. Anche io sono stanco e dovrò sapermi gestire”.

Panatta in ansia per Sinner: “Spero ce la faccia a rimettersi in gioco”

A parlare della decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la sua stagione è stato anche Adriano Panatta, che – viste anche le poche informazioni sulle sue condizioni e i tentativi di rientro non andati a buon fine – nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva si è detto preoccupato per Jannik, augurandosi che possa tornare quello di prima: “Non si sa nulla. Ha male al ginocchio, evidentemente si è preso questa pausa perché ci vogliono 3-4 mesi per curarsi. Io spero ce la faccia a rimettersi in gioco. Non è vero che si gioca troppo rispetto ai miei tempi, io facevo gli stessi tornei di Sinner. Ci sono troppi infortuni perché è cambiata l’intensità”.