Sinner e Bergs, lo strano doppio a Montecarlo: il tabellone e il test per abituarsi alla terra rossa

Nella mattina di Pasqua per Sinner non ci sarà tempo di scartare le uova: alle 11 scenderà in campo con Bergs per affrontare Machac e Ruud nel debutto del torneo di doppio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Vederlo giocare in doppio è una rarità, ma a casa sua Sinner può far ciò che vuole. Perché Montecarlo è davvero il giardino di casa: niente hotel ma un po’ di sano relax nella residenza di tutti i giorni (o almeno di 183 giorni all’anno, come previsto in materia fiscale), e quindi tanto vale concedersi anche una giornata in più di “lavoro” al Country Club, sceglindo di farlo in doppio. Con Zizou Bergs scelto come compagno nel torneo che partirà nella mattinata di Pasqua, e che vedrà Sinner impegnato assieme al belga sul campo Ranieri III alle ore 11, pronti ad affrontare Tomas Machac e Casper Ruud.

Prima volta con Bergs: a Indian Wells c’era Opelka con Jannik

Non è una rarità vedere Sinner giocare in doppio, ma da quando ha scalato il ranking in singolare le occasioni si sono fatte assai più limitate e sporadiche. Quest’anno ad esempio è soltanto la seconda volta che gioca nella disciplina: aveva giocato a Indian Wells assieme a Reilly Opelka, ovvero il compagno col quale nel 2021 ad Atlanta aveva vinto l’unico torneo di doppio a livello ATP.

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Anche se di Sinner si ricordano soprattutto i doppi di Davis con Sonego, quelli che hanno prodotto ad esempio la vittoria di capitale importanza nel 2023 nella prima campagna della selezione azzurra in quel di Malaga, poi ripetuta anche nel 2024 (e nel 2025 a Bologna, ma senza Jannik).

Con Bergs è una prima volta, ma il legame che c’è tra i due rende questa accoppiata una possibile mina vagante nel torneo del Principato: i due si sono allenati insieme proprio a Indian Wells durante il primo dei due Masters 1000 americani dei Sunshine Double, e adesso hanno deciso di condividere anche il campo per tenersi allenati nella prima avventura stagionale sul rosso.

Una scelta strategica: ritrovare in fretta il feeling con la terra

È proprio quella la ragione che ha spinto Sinner a cimentarsi nel torneo di doppio: non gioca sulla terra da tempo immemore (cioè dalla disgraziata finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz), pertanto un vernissage per riabituarsi alla superficie è certamente cosa gradita e di pura strategia.

Tra l’altro il tabellone ha dato una mano: a Indian Wells lo scontro contro Granollers e Zeballos fu impari (è una delle coppie migliori del circuito), questo contro Machac e Ruud lascia aperti molti spiragli di qualificazione. Tra l’altro saranno tanti gli italiani impegnati nel torneo di doppio: Cobolli e Darderi replicheranno quanto fatto lo scorso anno ad Amburgo, giocando assieme e debuttando contro Goransson e King (due giocatori però abituati alla disciplina).

E ci saranno anche Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, con Bolelli che s’è preso un giro di pausa dopo la scomparsa del papà avvenuta nei giorni scorsi. Loro sfideranno de Minaur e Norrie, come l’ultima volta che hanno giocato assieme in doppio (era il 2021), e considerata l’attitudine di Wave potrebbero a loro volta avere chance importanti di passare.

Il tabellone: nei quarti l’incubo Granollers-Zeballos

Il tabellone di Sinner e Bergs prevede nell’eventuale sfida di secondi turno il vincente tra la coppia composta dai fratelli Tsitsipas e quella con Andreozzi e Guinard, mentre nei quarti il rischio è di ritrovarsi nuovamente di fronte a Granollers e Zeballos, prime teste di serie del torneo.

Un incrocio che dovrebbe porre fine a eventuali sogni di grandeur dell’inedita coppia italo-belga, ma comunque vada per Sinner il primo impatto con la terra sarà fondamentale per capire da dove poter ripartire nella caccia ai tornei della stagione europea. Le altre due coppie italiane sono entrambe nella parte bassa del tabellone, ma potrebbero trovarsi di fronte soltanto in semifinale.