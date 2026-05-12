Sinner vince ma è Binaghi il trionfatore: il tennis ha ribaltato le gerarchie con il calcio, è Roma-Lazio che si sposta

Il presidente della Federtennis gongola in silenzio, gli Internazionali avranno la loro finale maschile di domenica così come previsto e il calcio che si deve adeguare

10mila contro 300mila, ma non si tratta di una riedizione di una battaglia ma della dimostrazione che a volte i numeri non contano. Il tennis ha ribaltato le gerarchie con il calcio, se fino a qualche tempo fa se ne aveva il sospetto, le decisioni del Prefetto su Roma-Lazio ne danno ora la conferma. E’ l’effetto Sinner ma la vittoria di Angelo Binaghi. Il presidente della Federtennis è il vero trionfatore e gli Internazionali di Roma il suo manifesto.

Il caso Roma-Lazio

Da tempo la Lega Serie A aveva capito che per risolvere il problema della contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale maschile degli Internazionali di Roma, avrebbe dovuto mettere mano al suo di calendario. Ma a complicare i piani dei vertici della Lega ci ha pensato il fatto che si arriva a questa simultanea nel momento peggiore, a due giornate dalla fine della serie A quando i match vanno giocati in contemporanea per evitare favoritismi. E così a valanga sono cambiati gli orari anche di Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La Lega aveva deciso per domenica alle 12.30, il prefetto ha smentito tutti: si gioca lunedì sera. Una situazione che però potrebbe non aver visto la parola fine.

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La vittoria di Binaghi

Si diceva di 10mila contro 300mila, da una parte i tifosi che si riverseranno al Foro Italico, dall’altra i tifosi che si muoveranno per andare allo stadio nelle 5 gare di serie A che si potrebbe giocare di lunedì sera. Ma la forza stavolta non sta nei numeri del calcio. A vincere è Angelo Binaghi, la finale degli Internazionali di Roma resta in calendario così come da programma per il pomeriggio di domenica 17 maggio, nessuna variazione, nessun tentennamento: è il calcio che si deve fare da parte.

E’ una decisione per certi versi storica e che testimonia la crescita incredibile che il tennis ha avuto nelle ultime stagione. L’effetto Sinner è senza dubbio quello che ha fatto da volano a quella che sembra una vera e propria rivoluzione: il tennis diventa il punto di riferimento nel mondo dello sport italiano. E’ il trionfo di Binaghi, che da anni sta lavorando in questa direzione e che con il numero 1 al mondo dalla sua parte ha trovato l’alleato perfetto.

I numeri degli Internazionali

Un progetto cominciato da lontano quello di Binaghi che con l’aiuto dei suoi collaboratori è riuscito a cambiare la marcia del tennis italiano. L’obiettivo di certo non poteva essere ritrovarsi tra le mani il numero 1 al mondo ma Sinner è stato un “bonus” che ha saputo cogliere alla perfezione. Gli Internazionali sono diventati una meta amatissima dagli appassionati di tennis che nel frattempo si sono moltiplicati (quest’anno si sforerà il muro dei 400mila biglietti venduti), le Finals di Torino sono una certezza (già staccati oltre 120mila tagliandi) senza considerare l’arrivo di un nuovo torneo nel 2028. Un cambio di passo quello firmato da Binaghi che gli ha permesso anche di lanciare apertamente la sua sfida al calcio. Il tennis è diventato lo sport di riferimento e anche il derby Roma-Lazio è costretto a lasciare spazio.