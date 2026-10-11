La stagione di Jannik Sinner è già finita. I pensieri del campione azzurro sono rivolti al futuro e al recupero dall’infortunio che lo ha costretto a rinunciare a tutti i tornei successivi a Wimbledon. Un “buen retiro” che Sinner, come di consueto, sta trascorrendo tra le sue montagne in Val Pusteria, circondato dall’affetto di mamma Siglinde e papà Hanspeter, oltre che dall’incoraggiamento dei tanti amici e conoscenti di Sesto e dintorni. Chissà se, tra una pausa e l’altra, Jannik avrà dato un’occhiata al video pubblicato sulla sua pagina Instagram da Patrick Mouratoglou, uno degli allenatori più affermati e stimati del circuito.
- Chi ha il dritto migliore? Il giochino di Mouratoglou
- Zverev subito fuori, impietoso il giudizio su Djokovic
- Mouratoglou: "Molto vicini, ma Alcaraz meglio di Sinner"
Chi ha il dritto migliore? Il giochino di Mouratoglou
L’ex coach – tra gli altri – di Serena Williams e Stefanos Tsitsipas ha messo a confronto alcuni tra i migliori interpreti attuali in un colpo speciale: il dritto. Una sorta di “giochino”, uno dei tanti che periodicamente Mouratoglou propone sui suoi canali social, sempre seguitissimi dagli appassionati di tennis e dagli stessi giocatori. Un gioco a eliminazione: un tennista viene messo a confronto con un altro, chi ha il dritto migliore “passa il turno” e va a sfidare un altro giocatore fino al match conclusivo. Alla fine, per il tecnico francese, il migliore di tutti in questa specialità non è Jannik Sinner, bensì il suo pù grande rivale.
Zverev subito fuori, impietoso il giudizio su Djokovic
Il giochino di Mouratoglou è cominciato col confronto tra Sascha Zverev e Jakub Mensik: il coach francese ha scelto il ceco. Nella sfida successiva, contro Jack Draper, Mouratoglou ha premiato il britannico, che successivamente ha preferito anche a Felix Auger-Aliassime. Il magic moment di Draper si è chiuso quando è arrivato il momento della scelta tra lui e Joao Fonseca, con la promozione del “Piccolo Sinner”. Il brasiliano, però, è stato eliminato subito dopo, di fronte al confronto con Novak Djokovic. Anche Nole, però, ha avuto vita breve: gli è stato infatti preferito Casper Ruud.
Mouratoglou: “Molto vicini, ma Alcaraz meglio di Sinner”
Mouratoglou ha proseguito preferendo Arthur Fils al norvegese e ad Andrey Rublev, quindi il francese ha lasciato spazio a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto il duello a distanza col dritto di Ben Shelton, ma l’ha spuntata nel duello finale: quello con Jannik Sinner. “Sono molto vicini, ma sceglierei comunque Alcaraz”, ha dichiarato il tecnico francese nel suo video. Un bell’attestato di stima per il murciano, che a Shanghai ha sfoggiato il nuovo e sorprendente look “coi baffi”, ma anche una piccola bocciatura per Sinner. Anche se gli schiaffi rifilati a Zverev e Djokovic fanno sicuramente più rumore.