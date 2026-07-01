In campo alle 14.30 sul Centrale, c'è un precedente favorevole al numero 1: dove vedere il match in tv e le incognite sulle condizioni del campione azzurro.

La sofferta vittoria su Miomir Kecmanovic gli ha dato una carica particolare. Aver battuto l’ostico serbo al quinto set, paradossalmente, lo ha rincuorato più di un “facile” successo in tre parziali. Jannik Sinner s’è messo finalmente alle spalle il trauma del Roland Garros e ha preso immediatamente confidenza coi duri confronti di Wimbledon. Sull’erba londinese lo aspetta un’altra battaglia. Il numero 1 è pronto a inaugurare il programma del giorno sul Centrale contro Nuno Borges, 29enne portoghese che al tennis s’è avvicinato tardi e che nel suo palmares vanta un titolo su terra, conquistato nel 2024 a Bastad, e un titolo di studio: la laurea in chinesiologia conseguita alla Mississippi State University.

Chi è Borges, avversario di Sinner a Wimbledon

Già, il dottor Borges ha studiato in America ed è diventato esperto della scienza che che studia i movimenti razionali attivi del corpo. Ventinove anni, originario di Maia, è un “terraiolo” che ha imparato ad adattarsi al meglio anche alle superfici veloci e che attualmente s’è arrampicato alla posizione numero 48 della classifica ATP. Quest’anno ha affrontato due italiani. Ha perso da Arnaldi a Cagliari, sulla terra, e ha battuto Darderi a Maiorca, sull’erba. Nell’ATP 250 delle Baleari si è spinto fino in semifinale, eliminato da Ethan Quinn. A Wimbledon punta all’impresa a sensazione. Prima della partita con Sinner ha osservato sornione: “La pressione è tutta su di lui, io non ho aspettative”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner-Borges, il precedente del 2022 a Sofia

I due si sono già incrociati ma nel 2022, quasi in un’altra era geologica. Sinner era una giovane promessa, Borges iniziava a essere il giramondo capace di fluttuare da un torneo all’altro provando ad arraffare la maggior fetta possibile di prize money superando un turno qua e un turno là. Un incontro senza troppa storia, vinto largamente da Jannik negli ottavi di finale del torneo di Sofia, località a cui il campione altoatesino è molto legato: qui, infatti, ha vinto il suo primo torneo nel circuito ATP. Partita che Sinner riuscì a portare a casa relativamente in scioltezza, vincendo 6-3 il primo set e 6-4 il secondo.

Come sta il piede di Jannik e dove vedere il match in tv

Più che le (tenui) minacce di Borges, a provocare qualche apprensione a Sinner e ai suoi tifosi sono le condizioni del piede, che nel match contro Kecmanovic ha iniziato copiosamente a sanguinare. Colpa di un’unghia rotta, come confessato da Jannik dopo la partita. La buona notizia è che le prove di martedì hanno dato esito rassicurante. L’unghia s’è sanata e non provoca più fastidi al campione azzurro, che s’è mosso a piacimento sul campo. L’obiettivo è liquidare la pratica col dottore lusitano il più sbrigativamente possibile, per non lasciare per strada altre energie preziose. Diretta tv alle 14.30 su Sky, con possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming sull’app Sky Go. Diretta anche su NOW, sempre per abbonati. Live su Virgilio Sport.