Non solo Sinner, anche Brignone e Antonelli surclassano Donnarumma: la classifica che imbarazza il calcio italiano

La classifica pubblicata da Top Champions evidenza sempre più il momento difficile del calcio in Italia: Lautaro è il primo in classifica, dietro di lui ci sono le “leggende” Del Piero e Totti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’ultima classifica che mette in imbarazzo il calcio italiano. La voglia di sport del nostro paese sembra essersi allontanata sempre di più dal mondo del “pallone” e vira verso altre discipline. Non è una sorpresa che al primo posto ci sia Jannik Sinner, ormai diventato come una “nazionale” per i tifosi italiani, ma meraviglia che il mondo del calcio sia ormai relegato a posizioni di rincalzo con Brignone, Antonelli e Goggia che salgono agli onori della cronaca. Mentre Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale è soltanto 32esimo.

Non solo Sinner, Brignone e Antonella del podio

La classifica è stata stilata dall’osservatorio Top Champions Reputation e risale ai dati di un paio di mesi fa. Con le Olimpiadi invernali appena concluse non è una sorpresa vedere i rappresentati delle discipline invernali in una posizione così importante. Al primo posto di questa speciale classifica che viene stilata seguendo 100 parametri rispetto ai contenuti online sugli atleti, c’è ovviamente Jannik Sinner. In questo momento il tennista numero 1 del mondo è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport del nostro paese. E il suo punteggio si avvicina alla perfezione visto che gli viene assegnato 93,88.

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Al secondo posto di questa classifica c’è invece Federica Brignone e non c’è dubbio che a influenzare questi dati siano state le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che hanno visto la clamorosa doppia impresa della valdostana. La “Tigre” reduce da un bruttissimo infortunio è stata capace di vincere l’oro sia in gigante che in SuperG facendo emozionare tutti. E a chiudere il podio ci pensa l’ultima “sensazione”, il pilota della Mercedes Kimi Antonelli capace di rubare la scena anche ai due piloti della Ferrari, Leclerc e Hamilton.

L’ascesa degli “altri sport”

Il calcio non è più lo sport più seguito e apprezzato dagli italiani almeno quando si prende in considerazione questa classifica. Ai piedi del podio, sempre con la forte spinta di Milano Cortina, c’è la sciatrice Sofia Goggia che sopravanza anche una leggenda come Valentino Rossi. Al sesto posto fa capolino la Ferrari con Charles Leclerc che rimane il punto di riferimento di Maranello visto che il suo compagno di squadra Lewis Hamilton è soltanto 9. Gli sport motoristici vedono anche l’avanzata di Marco Bezzecchi, il pilota dell’Aprilia rivelazione di questa prima parte del Mondiale della MotoGp. Al 14esimo posto c’è una delle portavoci del movimento paralitico come Bebe Vio che sopravanza Federica Pellegrini e Lisa Vittozzi.

Il calcio dimenticato: Donnarumma solo 32esimo

La nazionale italiana ha mancato la sua terza qualificazione di fila al Mondiale e a risentirne sempre essere anche la reputazione online dei calciatori. Nella classifica di Top Champions il calcio fa la sua presenza nelle prime posizioni con Lautaro Martinez (settimo) seguito da due leggende come Alessandro Del Piero (ottavo) e Francesco Totti (12esimo). Il primo degli azzurri è Gigio Donnarumma che fa la sua comparsa soltanto al 32esimo posto e la delusione per quanto successo con la Bosnia è evidente visto che i rappresentanti di quella nazionale occupano tutte posizioni di rincalzo con Moise Kean 34esimo, Dimarco (44esimo) e Raspadori (57esimo).