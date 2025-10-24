C’è un Jannik Sinner che vince il derby azzurro contro Flavio Cobolli, alla sua migliore stagione fino ad oggi, sul campo dell’ATP di Vienna in due set (6-2, 7-6) e oggi, venerdì 24 ottobre, quello stesso campione incontrerà il kazako Alexander Bublik che, sulla carta, è il numero 16 al mondo. Per arrivare a scontrarsi contro il numero 2 del ranking ha superato nel torneo della capitale austriaca il cileno Alejandro Tabilo (6-4, 6-4) e poi l’argentino Francisco Cerundolo (6-4 6-2).
- Sinner-Bublik, quando giocano e a che ora
- I precedenti e il caso Halle
- Dove vedere il match in tv e streaming
Sinner-Bublik, quando giocano e a che ora
L’appuntamento è clou, in questa giornata comunque intensa che vedrà giocare anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che sfideranno, rispettivamente, Alex de Minaur e il francese Moutet. Non prima delle 17:30, Sinner e Bublik incominceranno a giocare con il bagaglio di incontri passata, precedenti che ci consentono di inquadrare meglio le caratteristiche di un match atteso quanto rivelante nell’ottica punti e classifica ATP.
Riepilogando, ecco le informazioni che riguardano questo incontro valevole per i quarti di finale del torneo in corso a Vienna:
- Partita: Sinner-Bublik
- Data: 24 ottobre 2025
- Orario: non prima delle 17:30
- Torneo: ATP Vienna
I precedenti e il caso Halle
Nella loro totalità, i precedenti a favore di Jannik ammontano a 7, dei quali 5 vinti da Sinner: nell’ultima stagione, i tre incontri che li hanno visti contrapposti al Roland Garros, ad Halle e agli Us Open hanno avuto esiti diversi se non opposti, com’è noto. Nel torneo sull’erba che precede Wimbledon, era scattato un campanello d’allarme per la sconfitta subita al terzo set smentita poi dall’impresa di Londra e dall’esito della partita sul cemento. I due, però, nei numerosi precedenti anche prima del 2025, non si sono mai affrontati sul cemento indoor.
Dove vedere il match in tv e streaming
Bublik-Sinner si potrà vedere su Sky e, dunque, dovrà essere sottoscritto un abbonamento per seguire live la partita valida per i quarti di finale di Vienna. Gli abbonati dovranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Peer seguire in streaming, qualora si preferisca vedere in mobilità o su altri device l’evento si dovrà accedere da Sky Go, Now e Tennis Tv in quanto esclusiva. Di seguito il programma completo:
- ore 11.30 – Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 3.30 – Wta Tokyo: Kalinskaya vs Noskova (Cze)
- non prima delle 4.30 – Wta Tokyo: Mboko (Can) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire – Simulcast Sky Sport Max
- ore 13.30 – Atp Vienna: De Minaur (Aus) batte BERRETTINI (Ita) 6-1, 7-6
- a seguire – Atp Vienna: Griekspoor (Ned) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 17.30 – Atp Vienna: SINNER (Ita) vs Bublik (Kaz)
- non prima delle 20.15 – Atp Vienna: Moutet (Fra) vs MUSETTI (Ita)