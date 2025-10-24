Tutte le info per seguire in diretta live in tv e streaming la sfida di oggi 24 ottobre, più un dato rilevante nell'ambito della stagione

C’è un Jannik Sinner che vince il derby azzurro contro Flavio Cobolli, alla sua migliore stagione fino ad oggi, sul campo dell’ATP di Vienna in due set (6-2, 7-6) e oggi, venerdì 24 ottobre, quello stesso campione incontrerà il kazako Alexander Bublik che, sulla carta, è il numero 16 al mondo. Per arrivare a scontrarsi contro il numero 2 del ranking ha superato nel torneo della capitale austriaca il cileno Alejandro Tabilo (6-4, 6-4) e poi l’argentino Francisco Cerundolo (6-4 6-2).

Sinner-Bublik, quando giocano e a che ora

L’appuntamento è clou, in questa giornata comunque intensa che vedrà giocare anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che sfideranno, rispettivamente, Alex de Minaur e il francese Moutet. Non prima delle 17:30, Sinner e Bublik incominceranno a giocare con il bagaglio di incontri passata, precedenti che ci consentono di inquadrare meglio le caratteristiche di un match atteso quanto rivelante nell’ottica punti e classifica ATP.

Riepilogando, ecco le informazioni che riguardano questo incontro valevole per i quarti di finale del torneo in corso a Vienna:

Partita: Sinner-Bublik

Data: 24 ottobre 2025

Orario: non prima delle 17:30

Torneo: ATP Vienna

I precedenti e il caso Halle

Nella loro totalità, i precedenti a favore di Jannik ammontano a 7, dei quali 5 vinti da Sinner: nell’ultima stagione, i tre incontri che li hanno visti contrapposti al Roland Garros, ad Halle e agli Us Open hanno avuto esiti diversi se non opposti, com’è noto. Nel torneo sull’erba che precede Wimbledon, era scattato un campanello d’allarme per la sconfitta subita al terzo set smentita poi dall’impresa di Londra e dall’esito della partita sul cemento. I due, però, nei numerosi precedenti anche prima del 2025, non si sono mai affrontati sul cemento indoor.

Dove vedere il match in tv e streaming

Bublik-Sinner si potrà vedere su Sky e, dunque, dovrà essere sottoscritto un abbonamento per seguire live la partita valida per i quarti di finale di Vienna. Gli abbonati dovranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Peer seguire in streaming, qualora si preferisca vedere in mobilità o su altri device l’evento si dovrà accedere da Sky Go, Now e Tennis Tv in quanto esclusiva. Di seguito il programma completo:

