Sinner bullizzato dopo il flop in Australia, Panatta: "Vizio orrendo, non lo sopporto più"

Attacchi, veleni e campagne social contro Jannik per la clamorosa debacle contro Djokovic, scende in campo l'ex capitano azzurro di Davis: messaggio forte.

Non si è chiusa nel modo auspicato la spedizione australiana di Jannik Sinner. Attraverso l’Happy Slam, che aveva vinto nelle precedenti due edizioni, il rosso di San Candido si aspettava di ribadire la sua superiorità su Carlos Alcaraz, sancita dal trionfo alle ATP Finals dello scorso novembre, e di iniziare la risalita in classifica, avvicinandosi alla posizione numero 1 dello spagnolo. Invece il piano è clamorosamente naufragato. Jannik si è fermato già in semifinale contro l’eterno Novak Djokovic, mentre la leadership nel ranking Carlitos l’ha addirittura consolidata, vincendo il torneo e prendendo il largo: il suo vantaggio su Sinner, ormai, supera i 3.300 punti.

Australian Open, il clamoroso flop di Jannik Sinner

Un fiasco, sia pur con tutte le attenuanti del caso. E il primo a esser rimasto deluso è Sinner stesso. Un crollo evidenziato dalla dura autocritica espressa in conferenza stampa subito dopo la sconfitta con Djokovic e dall’addio alla chetichella con cui il rosso di San Candido ha lasciato l’Australia. Di solito è in queste situazioni che Jannik riesce a dare una svolta al suo gioco, studia soluzioni nuove, si presenta agli appuntamenti successivi ancor più agguerrito e determinato. Per adesso, però, è il tempo della riflessione e della malinconia. Perché Sinner proprio non riesce a darsi pace per le modalità della sconfitta con Nole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Attacchi all’azzurro dopo il ko: la rabbia insulsa del web

Un ko, quello contro l’inossidabile fuoriclasse serbo, che non ha scatenato soltanto le riflessioni di Sinner e del suo team, ma anche la furia e la “cattiveria” degli haters e addirittura di “fan” di Sinner stesso. Da venerdì scorso sui social è un fiorire di commenti negativi, di attacchi, di veleni e di affondi nei confronti del campione italiano. Una consuetudine becera, con frasi e commenti anche di pessimo gusto, che purtroppo non rappresenta una novità. Capita praticamente dopo ogni sconfitta, infatti, che la rabbia repressa di tanti si sfoghi in modo virulento nei confronti del numero 2 del tennis mondiale. A cui si rimprovera, né più né meno, di non essere il numero 1.

Panatta difende Sinner: “Ha perso con Djokovic, il più grande”

Contro gli attacchi e il vero e proprio “bullismo” del web nei confronti di Sinner ha spezzato una lancia in diretta tv l’ex capitano azzurro di Davis, Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata de “La Domenica Sportiva”. Il popolare campione, che è anche un apprezzato commentatore e opinionista, dopo un siparietto con Luciano Spalletti è tornato serio e ha speso parole più che condivisibili di sostegno a Jannik. “Hanno cominciato ad attaccarlo perché ha perso una partita, ma l’ha persa contro uno che non è l’ultimo arrivato, forse il più forte di tutti i tempi. È un vizio orrendo che non posso più sopportare. Sinner è un campione, dobbiamo essere tutti contenti di averlo in Italia“.