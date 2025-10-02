Sinner celebra Cahill ma gli ruba il mestiere a Shanghai: gli auguri a distanza di Jannik per i 60 anni di Darren

Sinner e Vagnozzi festeggiano a distanza il compleanno di Cahill, il cui futuro nel team di Jannik è ancora in dubbio. Nel frattempo l'azzurro gli ruba il mestiere e veste i panni dell'allenatore

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo il trionfo all’ATP 500 di Pechino Jannik Sinner e il suo team sono volati a Shanghai per disputare il Masters 1000 cinese. Assente giustificato ancora il super coach Darren Cahill, rimasto a casa anche per festeggiare il suo 60° compleanno. Evento che ovviamente l’azzurro e il suo team non si sono dimenticati, come testimonia la storia condivisa da Simone Vagnozzi sul proprio profilo Instagram. Nel frattempo il futuro dell’allenatore australiano nella squadra di Sinner rimane in dubbio, ma sembra che a poterlo sostituire possa essere lo stesso Jannik, come dimostra la nuova veste in cui si è mostrato a Shanghai.

Gli auguri a distanza di Sinner e Vagnozzi a Cahill

Nuovo giorno di festa per il team di Sinner. Dopo la celebrazione del titolo vinto all’ATP 500 di Pechino, oggi è stato il turno di Cahill venire festeggiato per il suo 60° compleanno, anche se a distanza visto che il super coach australiano non ha seguito il resto della squadra nella tournée asiatica come spesso capita nei tornei “minori”. Il team ha però colmato i chilometri che li separano con una videochiamata fatta da Vagnozzi insieme a Sinner, Ferrara e Resnicoff a Darren, che ha accolto piacevolmente la sorpresa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Instagram Sinner

Il futuro di Cahill rimane in dubbio

Nel frattempo però non si hanno novità sul futuro di Cahill nel team di Sinner. A inizio stagione Jannik aveva rivelato la decisione dell’allenatore di ritirarsi al termine di questa stagione. Una decisione che da definitiva come era apparsa inizialmente è stata poi messa nuovamente in discussione dallo stesso Darren, che sembrerebbe aver aperto alla possibilità di seguire Sinner anche la prossima stagione, ma magari in maniera un po’ meno presente rispetto a oggi.

Sinner gli ruba il mestiere: a Shanghai Jannik in versione maestro di tennis

In attesa di capire il futuro di Cahill o chi lo potrà sostituire, a rubare il mestiere a Darren è proprio Sinner. A Shanghai Jannik si è mostrato invece nella nuova veste di allenatore di tennis, insegnando ai bambini i movimenti base del tennis e mostrandosi soprattutto molto interessato ai progressi dei suoi nuovi allievi. Chissà che Sinner non stia già pensando al futuro una volta appesa la racchetta al chiodo.