Cahill è volato a Montecarlo molto probabilmente per un incontro con Sinner che deciderà il futuro della collaborazione tra i due e, soprattutto, i prossimi passi di Jannik e la sua programmazione per il 2027

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo qualche mese lontano, Jannik Sinner e Darren Cahill sarebbero tornati a incontrarsi. Il coach australiano ha infatti annunciato con un post sul proprio profilo Instagram di trovarsi attualmente a Montecarlo, luogo di residenza dell’azzurro. Una presenza, quella di Cahill nel Principato, che è stata accolta con piacere dal numero 1 al mondo, con cui – con ogni probabilità – avrà iniziato a parlare di futuro visti i tanti interrogativi che circondano Sinner verso il 2027.

Cahill a Montecarlo da Sinner

Dopo la rivelazione di Brad Gilbert su Cahill tenuto all’oscuro della gravità dell’infortunio di Sinner, molti avevano iniziato a ipotizzare un allontanamento tra i due. A smentire queste voci ci ha però sempre pensato Darren, che nei suoi ultimi post su Instagram ha sempre messo un riferimento a Jannik, come per far sentire la sua vicinanza al giocatore azzurro in un momento per lui non semplice. A conferma di quanto il rapporto tra i due sia solido come sempre è arrivato inoltre l’ultimo annuncio dell’allenatore australiano, che con un post ha fatto sapere ai suoi follower di trovarsi a Montecarlo, luogo di residenza di Sinner. Una presenza che appare molto difficile non collegare a un incontro tra i due.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le incognite di Sinner verso il 2027

Un incontro che, oltre che per il piacere di rivedersi dopo mesi di distanza, è molto probabile sia utile ai due anche per fare il punto della situazione dopo l’annuncio di Sinner di aver chiuso in maniera anticipata la propria stagione. La priorità al momento per Jannik è ovviamente quelle di mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio al ginocchio, senza correre il rischio di accelerare i tempi e ritrovarsi punto e a capo.

Ora però per l’azzurro e il suo team è arrivato il momento di pensare al futuro, al ritorno in campo e alla programmazione per il 2027, argomenti che con ogni probabilità avranno affrontato i due. Probabile che l’obiettivo sia quello di riuscire a tornare in campo per la fine del 2026 in occasione del Six Kings Slam, mentre il primo torneo importante nel mirino sarà senza dubbio l’Australian Open. Il dubbio principale potrebbe però riguardare l’avvicinamento all’Happy Slam, che potrebbe subire qualche modifica rispetto al passato. Vista la lunga assenza dai campi infatti Sinner potrebbe decidere di disputare uno dei tornei (probabilmente tra quelli che si tengono a inizio inizio gennaio) di avvicinamento al primo Major della stagione per riguadagnare un po’ di fiducia e confidenza con i campi in vista dell’Australian Open, anche già l’anno scorso al rientro agli Internazionali d’Italia dopo i tre mesi di sospensione per il caso clostebol l’azzurro aveva dimostrato di saper rientrare sin da subito alla grande.

Le ipotesi per il futuro, Cahill allontana Ferrero

Una delle grandi incognite verso la prossima stagione per Sinner riguarda anche quella del suo team, dato che dopo aver allungato la propria collaborazione di una stagione, il 2026 avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo anno di Cahill nella squadra dell’azzurro. La presenza di Darren a Montecarlo e alcune voci che sono circolate nell’ultimo periodo hanno però portato a supporre che l’australiano potrebbe prolungare la collaborazione almeno per la prima parte del 2027, rimandando il proprio ritiro. Un’eventualità che senza dubbio potrebbe far piacere a Jannik, che ha dimostrato tutta la propria felicità per la presenza di Cahill a Montecarlo con un like al post del coach australiano, e che allontanerebbe Juan Carlos Ferrero, che in più occasioni è sembrato auto-candidarsi ad allenatore di Sinner.