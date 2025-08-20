Sinner, Cahill: la verità sulle condizioni di Jannik per lo US Open e sul virus che ha causato il ritiro. Giovedì giorno decisivo

Darren Cahill ha parlato delle condizioni di Sinner in vista dello US Open che prenderà il via il 24 agosto, ma maggiori informazioni si avranno solamente nella giornata di giovedì

La finale del Masters 1000 di Cincinnati chiusasi con grande anticipo a causa del ritiro di Jannik Sinner ha fatto scattare l’allarme sulle condizioni del n°1 al mondo in vista dello US Open. Qualche buona notizia arriva però dall’arrivo dell’altoatesino a New York e dalle dichiarazioni a ESPN del suo super coach Darren Cahill, che ha svelato come sta l’azzurro e cosa davvero lo ha bloccato in Ohio.

Sinner è già a New York: segnale positivo in vista dello US Open

In seguito al ritiro dopo appena 23’ nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz e la rinuncia al torneo di doppio misto dello US Open era scattato l’allarme per le condizioni di Jannik Sinner in vista dell’ultimo major stagionale. Le prima parole in conferenza stampa del n°1 ATP avevano però lasciato intendere come si fosse trattato semplicemente di un malore di un paio di giorni e poco più, con l’altoatesino che sembrava avere già in testa solamente lo US Open.

A conferma di ciò sono arrivate anche le prime immagini di Jannik a New York, dove non è ancora sceso in campo per allenarsi, ma è stato visto passeggiare tranquillamente per gli immensi viali della Grande Mela, lasciando intendere che almeno lo stato febbrile è ormai stato messo alle spalle.

Le rivelazioni di Cahill

Dopo che nella giornata di martedì erano circolate notizie riguardo uno stato influenzale di Sinner, oggi ci ha pensato Darren Cahill ai microfoni di ESPN a spiegare cosa davvero abbia obbligato il n°1 a ritirarsi dalla finale di Cincinnati: “Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì”.

Il super coach australiano ha poi fatto anche il punto sulle condizioni di Sinner, lasciando trasparire un cauto ottimismo sulla sua presenza e sulle sue possibilità nell’ultimo slam stagionale, dove sarà chiamato a confermare il titolo del 2024 per mantenere la vetta del ranking davanti ad Alcaraz: “Ora si sente un po’ meglio, oggi riposerà e dovrebbe tornare in campo giovedì. Siamo fiduciosi che starà bene”.

Domani la verità sulle condizioni di Jannik e il sorteggio del tabellone

Insomma, tutto sembra lasciar pensare al meglio, ma per avere maggiori certezze bisognerà attendere la giornata di giovedì. Come rivelato appunto da Cahill, Sinner domani dovrebbe fare il suo ritorno in campo per allenarsi e testare il veloce cemento dello US Open. Se così sarà e quale sarà l’intensità degli scambi ci potrà dire tanto sulle condizioni di Jannik, che domani scoprirà anche i suoi teorici avversari lungo il percorso per la riconferma a New York, dato che il sorteggio si terrà appunto giovedì 21 agosto alle 21 italiane.