Sinner, ansia per la sfida a Norrie: Jannik tormentato dal caldo e sofferente a Wimbledon. Bertolucci ironizza

Dopo Parigi il caldo estremo segue Sinner anche a Londra, dove sui campi di Wimbledon Jannik è apparso accusare le alte temperature che troverà anche in occasione della sfida contro Norrie all'Armani Tennis Classic

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Dopo quanto accaduto al Roland Garros ci si augurava che a Londra in occasione di Wimbledon Jannik Sinner avrebbe trovato una situazione climatica ben più accogliente. Dal suo arrivo invece la capitale inglese si è trasformata in un vero e proprio inferno, con temperature che hanno raggiunto i 35 gradi, mettendo alla prova l’azzurro, che durante una pausa dal suo allenamento ha cercato un po’ di sollievo con una busta di ghiaccio sulla testa. Una situazione certamente non comune per Londra e che ha scatenato l’ironia di Paolo Bertolucci.

Sinner tormentato dal caldo

Il caldo sembra proprio non voler dare pace a Sinner, che dopo il crollo accusato al secondo turno del Roland Garros per via delle condizioni climatiche estreme di Parigi sperava di trovare un po’ di sollievo a Londra. Le alte temperature sembrano però seguire Jannik come la celebre nuvoletta di Fantozzi, con l’azzurro che in questi giorni si è trovato costretto ad allenarsi a Wimbledon con temperature di circa 35 gradi.

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Condizioni climatiche che hanno messo alla prova Sinner, che in uno scatto apparso sui social è apparso un po’ sofferente durante una pausa dagli allenamenti, con Jannik che ha cercato un po’ di sollievo in una busta piena di ghiaccio poggiata sopra la testa per provare a combattettero il forte caldo.

Bertolucci ci scherza su

Una condizione certamente non canonica per Londra e che ha scatenato le ironie sui social da parte dei tifosi di Sinner, compreso Bertolucci, che ha commentato l’immagine di Jannik in maniera scherzosa, chiedendosi se l’azzurro si trovasse davvero a Londra o non fosse a Dubai visto il forte caldo. La nota positiva è che per l’inizio di Wimbledon le temperature dovrebbero tornare ad abbassarsi, anche se vista la sfortuna di Sinner nell’ultimo periodo sotto questo punto di vista meglio non festeggiare troppo presto.

Domani il primo test per Sinner sull’erba

Intanto per Sinner il ritorno in campo dopo la precoce eliminazione dal Roland Garros è ormai alle porte, anche se non in un torneo ufficiale. Mercoledì 24 giugno alle 15:30 infatti Jannik sarà impegnato all’Hurlingham Club per il Giorgio Armani Tennis Classic durante il quale sfiderà il britannico Cameron Norrie in un match che servirà a scacciare i dubbi (molti pochi in realtà) sorti dopo Parigi e da test anche per vedere come l’azzurro si comporterà sotto le alte temperature inglesi, dato che saranno previsti ben 35 gradi.