Sinner riempie il calendario, sfiderà Alcaraz e Kyrgios in un’esibizione milionaria prima dell’Australian Open

Prende sempre più forma il calendario di Jannik Sinner per l’inizio della stagione 2026. L’azzurro, che non disputerà alcun torneo ufficiale prima dell’Australian Open, è stato ufficializzato infatti tra i partecipanti al torneo d’esibizione 1 Point Million Slam dove potrebbe affrontare anche il suo rivale Carlos Alcaraz e l’hater social Nick Kyrgios e che entra così nel programma di preparazione del n°2 ATP verso il primo Major della stagione.
- Sinner prenderà parte al 1 Point Slam
- Come funziona il 1 Point Slam
- Il programma di Sinner per gennaio 2026
Sinner prenderà parte al 1 Point Slam
Sinner prenderà ufficialmente parte all’evento di esibizione 1 Point Million Slam in programma il 14 gennaio 2026 nella settimana che precede l’inizio dell’Australian Open. Ad annunciarlo è stato il direttore dell’Happy Slam Craig Tiley, che oltre all’azzurro ha ufficializzato anche la partecipazione di Iga Swiatek e Coco Gauff, che si aggiungono dunque ai già presenti Alcaraz e Kyrgios: “Il Million One Point Slam è diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto. Avere stelle come Iga Swiatek, Jannik Sinner e Coco Gauff impegnati a giocare, insieme ad australiani che si qualificano attraverso i Campionati Statali, cattura esattamente lo spirito di questo evento: unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo”.
Come funziona il 1 Point Slam
Il 1 Point Million Slam è un torneo che si inserisce nell’opening week organizzata dall’Australian Open e che prevede una serie di esibizione nella settimana che precede l’inizio del primo slam stagionale. All’evento prenderanno parte 48 partecipanti tra giocatori professioni, dilettanti e celebrità, che si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta dove gli incontri dureranno, come suggerito dal nome, solamente un punto, prima del quale sarà il classico gioco “carta, forbici, sasso” a decretare chi sarà il fortunato a poter servire, con il vincitore finale che si porterà a casa un assegno da un milione di dollari australiani, circa 564.000 euro.
Il programma di Sinner per gennaio 2026
Con il 1 Point Million Slam diventano dunque tre le esibizioni a cui Sinner prenderà parte per preparare l’Australian Open dove sarà chiamato a confermarsi campione per il terzo anno consecutivo in modo da non permette ad Alcaraz di fuggire in classifica. Jannik infatti prima di volare in Australia sarà impegnato a un evento a Seoul in Corea del Sud proprio assieme a Carlos, mentre una volta arrivato nella terra dei canguri prenderà prima parte al 1 Point Million Slam e poi disputerà un match d’esibizione contro Felix Auger-Aliassime il successivo 16 gennaio.