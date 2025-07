Sinner salta il Masters del Canada per un problema al gomito: Toronto perde anche Djokovic e Draper, che chance per Alcaraz

Dopo le fatiche che hanno portato al titolo di Wimbledon Sinner ha deciso di allungare il proprio periodo di riposo e ritardare l'inizio della stagione sul cemento nord americano rinunciando al Masters di Toronto, dove nel 2023 conquistò il primo 1000 in carriera.

Niente Canadian Open per Jannik Sinner. Dopo il successo a Wimbledon il n°1 al mondo ha infatti deciso di prendersi un ulteriore settimana di riposo e rinunciare al Masters di Toronto, torneo dove due anni fa conquistò il suo primo 1000. In Canada mancheranno anche Novak Djokovic e Jack Draper, assenze regalano una chance d’oro a Carlos Alcaraz per accorciare in classifica su Sinner, il quale non potrà difendere i 200 punti dei quarti di finale raggiunti l’anno passato.

Possibile problema al gomito dietro il ritiro di Sinner

Chi non vedeva l’ora di tornare a veder giocare Jannik Sinner dovrà pazientare ancora un po’. Il n°1 al mondo ha infatti deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto in programma dal 27 luglio al 7 agosto e di rimandare l’inizio della sua stagione sul cemento americano a Cincinnati, dove dovrà difendere i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso contro Frances Tiafoe. Dietro alla rinuncia di Sinner potrebbe però celarsi anche un fastidio al gomito, magari ancora legato alla caduta subita contro Grigor Dimitrov a Wimbledon. Almeno questo è quanto si evince dal comunicato ufficiale del torneo, che nel dare la notizia ha legato il forfait di Jannik a un problema al gomito.

Queste le parole con cui Sinner ha comunicato che non sarà presente a Toronto, lasciando intendere di aver bisogno di più tempo per riprendersi, forse proprio da quel problema al gomito a cui faceva riferimento il torneo: “Sono davvero deluso di mancare al National Bank Open di Toronto soprattutto perché ho ricordi molto belli di quando ho giocato in Canada. Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l’inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo riprendermi. Vorrei ringraziare Karl Hale, il direttore del torneo, per tutto ciò che fa per supportarci come giocatori e non vedo l’ora di tornare in Canada e a Toronto in futuro per giocare di fronte a questi fantastici tifosi”.

Assenti anche Djokovic e Draper

Quella di Sinner non sarà l’unica assenza importante al Masters 1000 canadese. A Toronto mancheranno infatti altri due top player come Novak Djokovic e Jack Draper, per un totale di ben tre delle prime sei teste di serie che non saranno presenti. Una situazione che favorisce gli altri giocatori, come Lorenzo Musetti, che grazie a questi tre forfait diventa la testa di serie n°4, con le prime tre che saranno occupate invece da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Che chance per Alcaraz

A trarre maggiore vantaggio da tutte queste assenze potrebbe però essere Alcaraz, che sul cemento nordamericano ha una buona occasione per accorciare su Sinner in classifica, che in questa stagione l’anno scorso aveva conquistato un totale di 3200 punti contro i soli 60 che dovrà difendere lo spagnolo. Già a Toronto Carlitos potrebbe infatti guadagnare 1200 punti (ovvero la somma tra quelli che potrebbe conquistare con il titolo e i 200 che perderà invece il n°1) in classifica su Jannik, il quale comunque è certo di rimanere in vetta al ranking almeno fino al termine degli US Open, anche se per riconfermarsi n°1 a fine anno dovrà per forza di cose recuperare su Alcaraz, che al momento ha un vantaggio di 1540 punti nella Race ATP.