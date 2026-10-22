Per Jannik è un momento decisivo: la candidatura di Ferrero si fa sempre più insistente e le cure e i consulti ormai sono di base a Milano, più che a Torino.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Per Jannik Sinner sembra essere arrivato il momento buono per grandi cambiamenti. Non ci sono certezze, ma indizi forti e significativi che fanno intendere come il rosso di San Candido possa rivoluzionare tutto nella sua parabola di atleta e campione. Il percorso di recupero al ginocchio continua, ma nel frattempo il campione azzurro sta pensando concretamente a organizzare il futuro. Il ritorno in campo è fissato soltanto per il 2027, problemi fisici permettendo, anche se potrebbe essere anticipato agli ultimissimi giorni di dicembre per il Six Kings Slam. Nel frattempo tutto e tutti sono in disccussione: Vagnozzi, Cagnill, persino il J Medical. E dalla Spagna rispunta coach Ferrero.

Sinner da Torino a Milano per cure e consulti

La prima novità significativa è già nei fatti: Sinner ha cambiato la base per cure e consulti. Dal J Medical di Torino, il centro medico della Juventus che è stata la sua “casa” nei mesi scorsi, il numero 1 (ancora per poco, purtroppo) della classifica ATP è ormai di stanza sempre più frequentemente a Milano. Come rivelato dal settimanale Chi, Sinner è stato pizzicato più volte in compagnia del professor Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia e primario del San Raffaele. Diversi gli specialisti che gli hanno dato pareri e suggerito trattamenti. A Milano, presso la clinica La Madonnina, collabora il nuovo “guru” scelto da Sinner per il recupero: il celebre ortopedico Herbert Schoenhuber, ‘mago’ dello sci.

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Vagnozzi a Perugia per un evento con gli Under

Il team Sinner, nel frattempo, è praticamente sciolto. O quanto meno slegato. Ognuno se ne sta per i fatti suoi, lontano da Jannik. Di Raffaele Vagnozzi, ad esempio, si sa solo che a inizio novembre sarà allo Junior Tennis Perugia per uno stage di due giorni con ragazzi e ragazze dall’Under 10 all’Under 16. Un evento diretto da coach Roberto Tarpani che, come racconta La Nazione, ha tempestato nei giorni scorsi il collega di domande su Sinner. Tantissimi gli interrogativi posti, tutti dribblati con maestria dal coach ascolano. Il fatto che si sia reso disponibile per l’evento umbro conferma, in ogni caso, che al momento Jannik non ha bisogno di lui.

Cahill in Australia e Ferrero continua a candidarsi

Se Vagnozzi ha in agenda un evento in Italia, Cahill continua a stare dall’altra parte del mondo, in Australia. Nei giorni scorsi il coach ha pubblicato un’immagine con una volpe rossa (the Fox, soprannome di Sinner) su un campo da golf, lasciando intendere sornione che il rapporto col suo pupillo potrebbe continuare. Nel frattempo, però, continuano a uscire con impressionante frequenza interviste e dichiarazioni di Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, che si dice disponibile ed entusiasta della prospettiva di allenare l’azzurro. Sì, per Sinner potrebbe essere arrivato il momento di cambiare. O almeno di decidere.